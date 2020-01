Tampa s Černákom otočila z 1:4

NEW JERSEY DEVILS - BOSTON BRUINS 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 29. Coleman (Gusev, Vatanen), 44. Bratt (Subban, Hischier), rozhodujúci sam. nájazd Severson - 3. Marchand (Pastrňák, Grzelcyk), 25. Nordström (Kuraly, Carlo).

Brankári: Blackwood - HALÁK

Strely na bránku: 44:30

16 514 divákov.







WASHINGTON CAPITALS - NEW YORK ISLANDERS 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)



Góly: 11. Kuznecov (Orlov), 15. T. Wilson (Bäckström, Ovečkin), 21. Kuznecov (Oshie) - 8. Cizikas (Mayfield, Komarov), 11. Nelson (Leddy, Beauviller), 25. Cizikas (Martin), 33. Kühnhackl (Barzal, Lee).

Brankári: Holtby - Varlamov

Strely na bránku: 39:22

18 573 divákov.







VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ANAHEIM DUCKS 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)



Góly: 15. Stone (Pacioretty), 20. Tuch, 38. R. Smith, 51. Marchessault (tr.str.), 59. Marchessault (Schmidt, R. Smith) - 9. Holzer, 55. Silfverberg.

Brankári: Fleury - Gibson

Strely na bránku: 43:28

18 320 divákov.







MINNESOTA WILD - TORONTO MAPLE LEAFS 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Góly: 32. Suter (Fiala, Koivu) - 6. Kerfoot (Tavares, Dermott), 20. Nylander (Matthews, Barrie), 29. Matthews (Nylander, Marner), 60. Tavares.

Brankári: Dubnyk - Andersen

Strely na bránku: 27:29

18 164 divákov.







BUFFALO SABRES - TAMPA BAY LIGHTNING 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)



Góly: 20. Sheary (Lazar), 23. Johansson (Sheary, Scandella), 29. Vesey (Johanson, Sheary), 30. Eichel - 28. Palát (Johnson, Sergačjov), 34. Killorn (Point, Kučerov), 37. Johnson (Palát, McDonagh), 47. Shattenkirk (Johnson, Cirelli), 49. Killorn (Maroon, Paquette), 60. Cirelli (Killorn, Stamkos).

Brankári: Ullmark - Vasilevskij

Strely na bránku: 28:27

18 465 divákov.







CAROLINA HURRICANES - MONTREAL CANADIENS 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 2. Aho (Haila, Teräväinen), 28. Haula (Tesce, Teräväinen), 60. Dzingel (Wallmark, Hamilton) - 4. Domi.

Brankári: Mrázek - Lindgren

Strely na bránku: 36:30

18 680 divákov.







COLUMBUS BLUE JACKETS - FLORIDA PANTHERS 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 5. Werenski (Wennberg), 36. Jenner (Nyquist, Wennberg), 45. Werenski (Savard, Jenner), 49. Werenski (Nyquist, Foligno) - 24. Sceviour (Stralman, Pysyk).

Brankári: Merzlikins - Bobrovskij

Strely na bránku: 28:37

18 977 divákov.







DETROIT RED WINGS - SAN JOSE SHARKS 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 24. Bertuzzi (Bowey, Larkin), 60. Hronek (Glendening).

Brankári: Bernier - Jones

Strely na bránku: 23:34

19 515 divákov.







COLORADO AVALANCHE - WINNIPEG JETS 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)



Góly: 10. MacKinnon (Girard, Johnson), 34. MacKinnon (Girard, Kadri), 48. Landeskog (Jost), 60. Kadri (Rantanen, Johnson) - 7. Wheeler (Ehlers, Roslovic), 29. Connor (Scheifele), 35. Scheifele, Pionk), 51. Connor (Scheifele, Pionk), 57. Connor (Laine, Scheifele), 58. Wheeler (Roslovic, Ehlers), 60. Ehlers (Roslovic, Wheeler).

Brankári: Grubauer - Hellebuyck

Strely na bránku: 43:26

18 147 divákov.







ARIZONA COYOTES - ST. LOUIS BLUES 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Góly: 9. Garland (Goligoski, Chychrun), 48. Kessel (Crouse, Chychrun), 60. Schmaltz (Söderberg, Stepan) - 15. Bozak (Steen, Thomas).

Brankári: Raanta - Allen

Strely na bránku: 26:39

14 618 divákov.







CALGARY FLAMES - CHICAGO BLACKHAWKS 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)



Góly: 40. Bennett (Ryan, Lucic), 56. Frolík, 57. Monahan (Tkachuk, Gaudreau) - 5. Määtä (Kane, Sikura), 6. DeBrincat (Strome, Kane), 13. Kane (Sikura, Carpenter), 30. Strome (DeBrincat, Murphy), 60. Kane (Määtä).

Brankári: Rittich - Lehner

Strely na bránku: 44:33

19 289 divákov.







EDMONTON OILERS - NEW YORK RANGERS 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)



Góly: 1. Neal (Kassian, Klefbom), 9. Neal (Klefbom, Nugent-Hopkins), 12. Nugent-Hopkins (Bear, Khaira), 34. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Khaira), 34. Neal (McDavid, Nugent-Hopkins), 36. Archibald (Sheahan), 59. Jamamoto (Khaira) - 40. Kreider (Panarin, Skjel), 45. Strome (Fox, Panarin), 52. Staal (Strome, Panarin), 53. Panarin, 57. Zibanejad (Fox, De Angelo).

Brankári: Koskinen - Georgijev (36. Lundqvist)

Strely na bránku: 31:33

18 347 divákov.







LOS ANGELES KINGS - PHILADELPHIA FLYERS 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)



Góly: 6. Clifford (Luff, Amadio), 7. Iafallo (Kopitar, Kempe), 9. Toffoli (Kopitar, Doughty), 18. Kempe (Lizotte, MacDermid), 42. Frk (Walker, Prochorkin) - 35. Braun (Vorobiov), 48. Giroux (Voráček, Konecny).

Brankári: Quick - Elliott

Strely na bránku: 29:35

17 982 divákov.



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Montreal) 19:18 0 0 0 -1 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 18:25 0 0 0 0 3 0



Martin Marinčin (Toronto) 17:46 0 0 0 +1 1 0



Richard Pánik (Washington) 14:46 0 0 0 0 2 0



Zdeno Chára (Boston) 27:50 0 0 0 0 1 0



Jaroslav Halák (Boston) 65:00 42/44 95,5%







/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, zákroky/strely, úspešnosť zásahov/

New York 1. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu prehrali v silvestrovskom súboji NHL na ľade New Jersey 2:3 po samostatných nájazdoch. Slovenský brankár Jaroslav Halák zlikvidoval v riadnom hracom čase a predĺžení 42 striel domácich hráčov.V nájazdovom rozstrele Haláka zo šiestich exekútorov prekonali iba dvaja - Jack Hughes a Damon Severson, ktorý rozhodol o víťazstve Devils vo svojom jubilejnom 400. profiligovom dueli. Slovenský obranca Zdeno Chára bol s časom 27:50 min. najvyťaženejším korčuliarom v zápase, kapitán "medveďov" si pripísal jeden strelecký pokus a zblokoval dve strely súpera. Chára nastúpil na svoj 1525. duel v NHL a v historickej tabuľke sa tak dostal pred Brendana Shanahana na 18. miesto. Bruins vďaka zisku bodu predĺžili svoju bodovú šnúru už na osem zápasov.vysvetlil príčiny neúspechu Bostonu tréner Bruce Cassidy.Washington podľahol doma New Yorku Islanders 3:4. Slovenský krídelník Richard Pánik nebodoval, v druhom útoku Capitals odohral 14:46 minút a prezentoval sa dvomi strelami. Dva góly domácich strelil ruský center Jevgenij Kuznecov, pod výhru "ostrovanov" sa dvomi presnými zásahmi podpísal Casey Cizikas. Capitals prehrali tretí z uplynulých štyroch zápasov, no stále si udržali najlepšiu bilanciu v lige o bod pred St. Louis a Bostonom.vyhlásil podľa oficiálnej stránky Capitals tréner Todd Reirden.Toronto v zostave so slovenským obrancom Martinom Marinčinom vyhralo na ľade Minnesoty 4:1. Auston Matthews i William Nylander si zhodne pripísali po góle a asistencii. Marinčin odohral 17:46 min s jednou strelou a plusovým bodom.Erik Černák sa s Tampou Bay tešil z triumfu v Buffale 6:4. Hostia prehrávali v polovici stretnutia už 1:4, ale piatimi gólmi za sebou otočili skóre vo svoj prospech a natiahli šnúru výhier na číslo štyri. Alex Killorn dal dva góly, Tyler Johnson si pripísal presný zásah a dve asistencie. Černák strávil na ľade 18:25 min, v štatistikách mal tri strely a štyri "hity".Slovenský útočník Tomáš Tatar prerušil trojzápasovú sériu s aspoň jedným bodom na konte a jeho Montreal prehral na ľade Caroliny 1:3. Canadiens vyšli naprázdno v treťom dueli za sebou. Tatar za 19:18 min na ľade vyslal na bránku súpera dve strely a pripísal si jeden mínusový bod.Zach Werenski zaznamenal svoj premiérový profiligový hetrik v kariére a Columbusu pomohol k triumfu nad Floridou 4:1. Domácim chýbalo pre zranenia až desať hráčov, no lotyšský brankár Elvis Merzlikins si v prvom štarte v NHL pripísal víťazstvo.Winnipeg v silvestrovskej "prestrelke" uspel na ľade Colorada 7:4, k čomu svojim prvým hetrikom v základnej časti súťaže prispel Kyle Connor. V play off v uplynulej sezóne už tri góly v jednom dueli dosiahol. Mark Scheifele si v drese hostí pripísal štyri body (1+3).Patrick Kane dvoma gólmi a dvoma asistenciami priviedol Chicago k víťazstvu 5:3 v Calgary. Blackhawks tak uspeli v treťom stretnutí v sérii. Edmonton si doma poradil s New Yorkom Rangers 7:5 aj vďaka štyrom bodom Jamesa Neala (3+1) a Ryana Nugenta-Hopkinsa (1+3). Štyri body za gól a tri asistencie nazbieral aj Artemij Panarin v drese Rangers.