NHL: Tampa s Černákom podľahla Ottawe

NHL - výsledky:



Ottawa - Tampa Bay 5:2, Anaheim - Carolina 6:3

New York 16. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Ottawy 2:5. Prvý triumf v sezóne vybojoval Anaheim, ktorý aj zásluhou hetriku Franka Vatrana zdolal Carolinu 6:3.Ottawu potiahol k víťazstvu trojbodový Brady Tkachuk (2+1), ktorý zažil svoj druhý dvojgólový zápas v sezóne. Skóre otvoril Vladimir Tarasenko, pre ktorého to bol prvý presný zásah v drese Senators, pridal k nemu aj jednu asistenciu. Brankár Joonas Korpisalo vychytal svoje prvé víťazstvo za Ottawu, predviedol 22 úspešných zákrokov. Za Tampu zasa prvýkrát nastúpil Matt Tomkins, v ligovej premiére zneškodnil 33 z 37 striel. Hosťom citeľne chýbal kanonier Steven Stamkos, ktorého vyradilo zranenie v dolnej časti tela. Posudzovať sa bude na dennej báze. V drese Lightning zaznamenal Tanner Jeannot gól a asistenciu. Černák nastúpil v tretej obrannej dvojici "bleskov", počas 17:28 min. na ľade si pripísal mínusový bod a bodyček. Bol najviac vyťažovaný hráč v zápase na oslabeniach, odohral v nich 2:52 min.Hráči Anaheimu si pripísali prvé víťazstvo pod vedením nového trénera Grega Cronina. Ducks mali výborný štart, viedli 3:0 i 4:1, Hurricanes sa potom dokázali priblížiť na rozdiel jedného gólu, no "káčeri" v závere spečatili triumf dvomi gólmi do prázdnej bránky. Opäť tak vyhrali svoj prvý domáci zápas v ročníku, podarilo sa im to už v ôsmej sezóne v sérii. Výrazne im k tomu pomohol Vatrano, ktorý sa tešil zo štvrtého hetriku v profiligovej kariére. Cam Fowler prispel k úspechu gólom a asistenciou, Ryan Strome a Mason McTavish zhodne dvomi asistenciami a svoj premiérový gól v NHL strelil ruský obranca Pavel Minťukov. Carolina v treťom zápase sezóny prvýkrát pocítila chuť prehry, nestačili jej ani dva góly Teuva Teräväinena.