NHL: Tampa s Černákom rozdrvila Rangers, uspel aj Dallas so Sekerom

Výsledky NHL:



Buffalo - Carolina 4:5 pp, Florida - Winnipeg 3:4, Tampa Bay - New York Rangers 9:3, Minnesota - Arizona 3:2, Edmonton - Colorado 6:2, Anaheim - San Jose 3:5, Vancouver - Dallas 2:4, Los Angeles - Detroit 1:2 v 3. tretine

New York 15. novembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom rozdrvili v domácom zápase NHL v noci na piatok New York Rangers 9:3. Päť gólov dali hráči Lightning v presilovkách, Nikita Kučerov zaznamenal gól a tri asistencie, Steven Stamkos strelil svoj 399. gól v profiligovej kariére a pridal k nemu dve asistencie. Černák počas 20:04 minút na ľade vyslal na bránku hostí šesť striel, rozdal päť "hitov" a zblokoval tri strely súpera.Uspel aj Dallas s Andrejom Sekerom, ktorý vyhral vo Vancouveri 4:2. Slovenský zadák odohral 19:27 min. a pripísal si plusový bod. V Edmontone videli diváci galapredstavenie Connora McDavida, kapitán Oilers zariadil víťazstvo 6:2 nad Colorado tromi gólmi, ku ktorým pridal tri asistencie. Päť asistencií si pripísal jeho spoluhráč Leon Draisaitl.