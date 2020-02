NHL: Tampa s Černákom vyhrala na ľade Colorada po predĺžení

výsledky NHL:

Arizona - New York Islanders 2:1,

Calgary - Anaheim 6:4,

San Jose - Florida 3:5,

Vegas - Washington 3:2,

Colorado - Tampa Bay 3:4 pp

New York 18. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL na ľade Colorada 4:3 po predĺžení. Sériu triumfov natiahli už na 11 zápasov, čo je nový klubový rekord. O víťazstve "bleskov" rozhodol v predĺžení ich najproduktívnejší hráč Nikita Kučerov. Lightning po parádnej stíhacej jazde dýchajú na chrbát Bostonu, od lídra Východnej konferencie i celej súťaže ich delí už len bod.Washington s Richardom Pánikom prehral na ľade Vegas 2:3. Dôležitú výhru v boji o play off dosiahli hráči Calgary, ktorí zdolali Anaheim 6:4. V drese Flames strelil premiérový profiligový hetrik Andrew Mangiapane, k trom gólom pridal aj jednu asistenciu.