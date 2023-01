NHL: Tampa s Černákom zastavila víťazné ťaženie Bostonu

New York 27. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zdolali v noci na piatok v NHL Boston 3:2 a presekli lídrovi súťaže jeho šesťzápasovú víťaznú šnúru. Z víťazstva sa tešil aj Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral nad Pittsburghom 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Nicklas Bäckström. Hetrikmi sa blysli Nick Schmaltz z Arizony a Frank Vatrano z Anaheimu.



Hráči Lightning vybojovali 11. domáce víťazstvo v rade, čím vyrovnali klubový rekord. Brayden Point sa na triumfe podieľal gólom a asistenciou, Nikita Kučerov zaznamenal tri asistencie. Víťazný gól strelil v 54. minúte švédsky obranca Victor Hedman, keď po akcii Pointa prekonal od ľavého mantinelu krajana Linusa Ullmarka. Hedman využil, že Ullmark bol na ľade po nešťastnom strete s vlastným obrancom Brandonom Carlom. "Všimol som si, že brankár má problémy a chcel som to využiť. Nevedel som ako sa to stalo, ale ak by to bol náš hráč, tak by rozhodcovia hru prerušili. Mal som šťastie," povedal Hedman pre nhl.com. Góly Bruins strelili Brad Marchand a Pavel Zacha, druhý najlepší strelec NHL David Pastrňák mal jednu asistenciu. V bránke "bleskov" opäť žiaril Andrej Vasilevskij, ktorý vo svojom 400. vystúpení v profiligovej kariére chytil 37 striel. "Bol to rýchly zápas, malo to nádych play off. Aj diváci to tak cítili, skvelá kulisa," poznamenal útočník Tampy Anthony Cirelli. Černák bol na ľade 19 minút a 52 sekúnd, mal tri strelecké pokusy a rozdal až šesť hitov, najviac spomedzi všetkých aktérov zápasu.



Neuspelo New Jersey s Tomášom Tatarom, ktoré prehralo v Nashville 4:6. Slovenský útočník nebodoval v piatom zápase za sebou, čím vyrovnal negatívnu sériu z úvodu sezóny. Nerozhodný stav zlomil v 49. minúte Matt Duchene a v 57. minúte zvýšil na 5:3 Filip Forsberg. Predators zaznamenali tretí triumf za sebou. "Takéto víťazstvá nám dodávajú sebavedomie. Zdolali sme silný tím," spokojne konštatoval kapitán Nashvillu Roman Josi. Devils nebodovali prvýkrát po ôsmich zápasoch, nepomohli ani dva body Jacka Hughesa (1+1) a tri asistencie Dougieho Hamiltona. "Diabli" prehrali v riadnom hracom čase prvýkrát od 5. januára. V závere ešte zdramatizoval duel Dawson Mercer, keď znížil na 4:5, ale do prázdnej bránky uzavrel skóre Tanner Jeannot. "Nezaslúžili sme si vyhrať. Stratili sme veľa pukov a súper nás z brejkov trestal," povedal kapitán New Jersey Nico Hischier. Predators prehrali s Devils v riadnom čase naposledy 3. marca 2015. Tatar strávil na ľade 13:29 minúty a zaznamenal jeden strelecký pokus.



Brankár Darcy Kuemper si pripísal 35 úspešných zákrokov a doviedol Washington k víťazstvu nad Pittsburghom 3:2 po nájazdoch. "Sú to veľmi cenné dva body, to je jasné. Tvrdo sme bojovali, chalani nechali na ľade všetko," uviedol Kuemper. Góly Capitals strelili Alexander Ovečkin (812. v kariére) a Marcus Johansson, v nájazdoch rozhodol Bäckström a Washington sa v boji o play off dostal pred Pittsburgh. "Zápasy s Penguins majú vždy extra náboj a inak to nebolo ani dnes," povedal Bäckström. Výborný výkon podal v bránke Penguins Casey DeSmith, ktorý chytil 43 striel, ale stačilo to len na bod. Penguins získali aspoň bod v uplynulých šiestich dueloch. Fehérváry odohral 19 minút a 18 sekúnd, mal jednu mínusku a počas 27 striedaní zaznamenal dve strely a dva hity.



Calgary bez slovenského útočníka Adama Ružičku podľahlo Chicagu 1:5. Druhé víťazstvo v druhom štarte v kariére vychytal Jaxson Stauber, ktorý vykryl 34 striel Flames. "Chytal neskutočne. Bol pokojný, rozvážny a spoľahlivý. Mal skvelé zákroky," pochválil 23-ročného amerického brankára útočník Blackhawks Colin Blackwell. Góly Chicaga strelilo päť rôznych strelcov, "jastrabi" vyhrali štyri z uplynulých šiestich duelov.



Arizona si poradila so St. Louis 5:0 najmä vďaka Nickovi Schmaltzovi, ktorý strelil prvý hetrik v profiligovej kariére a pridal k nemu aj jednu asistenciu. Schmaltz strelil prvé tri góly duelu a zaznamenal tak čistý hetrik. "Príjemný pocit. Je vždy zábava pomôcť tímu a prispieť k víťazstvu. Mám radosť z prvého hetriku," povedal 26-ročný americký útočník, ktorý sa trojgólového večera dočkal prvýkrát v 397. zápase. V bránke Coyotes zažiaril Karel Vejmelka, Čech zlikvidoval 33 striel Blues, dosiahol tretí shutout v sezóne a štvrtý v profiligovej kariére. Blues sa okrem tretej prehry za sebou musia vyrovnať aj so stratou kľúčového útočníka Roberta Thomasa, ktorý v druhej tretine utrpel zranenie dolnej časti tela. Dres Arizony si už neobliekol Miloš Kelemen, slovenského útočníka po debutovom zápase v NHL proti Anaheimu poslalo vedenie klubu späť na farmu.



Tri góly dal aj Frank Vatrano pri víťazstve Anaheimu na ľade obhajcu titulu Colorada 5:3, bol to jeho tretí hetrik v NHL. Avalanche viedli po dvoch tretinách 3:1, ale Ducks v tretej tromi gólmi skóre otočili. "Zdolali sme víťazov Stanleyho pohára a dosiahli sme to tvrdou prácou. Som hrdý na náš tím," nechal sa počuť tréner "káčerov" Dallas Eakins. Avalanche nepomohol ani návrat elitného obrancu Calea Makara, ktorý vynechal predchádzajúce štyri zápasy pre nešpecifikované zranenie.



Robby Fabbri rozhodol o víťazstve Detroitu v Montreale 4:3, keď v predĺžení úspešne zakončil brejk 2 na 1 s Michaelom Rasmussenom. Triumf Red Wings vo svojom štvrtom štarte za sebou vychytal Fín Ville Husso (20 zákrokov), v bránke Canadiens bol prvýkrát od 7. januára Jake Allen, ktorý sa vrátil po zranení dolnej časti tela. Montrealu nestačilo ani jeho 38 úspešných zákrokov. Pre zranenie stále chýba Canadiens slovenský útočník Juraj Slafkovský.



Piate víťazstvo za sebou si pripísali hráči Buffala, keď vo Winnipegu triumfovali 3:2. V treťom zápase za sebou skóroval obranca Owen Power, Tage Thompson mal bilanciu 1+1 a Jeff Skinner s Rasmusom Dahlinom nazbierali po dve asistencie. Brankár Sabres Erik Comrie chytil 19 striel a z víťazstva sa tešil prvýkrát od 2. novembra. Minnesota si poradila s Philadelphiou 3:2, keď v predĺžení rozhodol Mats Zuccarello.



NHL - sumáre:

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 3:4 pp (1:1, 2:2, 0:0 - 0:1)

Góly: 6. Pezzetta (Harvey-Pinard, Belzile), 27. Harvey-Pinard (Dach, Savard), 39. Harvey-Pinard (Pezzetta, Belzile) - 4. Rasmussen, 24. Berggren (Larkin, Seider), 34. Sundqvist (Kubalík, Seider), 63. Fabbri (Rasmussen, Seider). Brankári: Allen - Husso, strely na bránku: 23:42.



Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Góly: 11. Hagel (Kučerov, Point), 41. Point (Kučerov, Stamkos), 54. Hedman (Point, Kučerov) - 37. Marchand (Clifton, Lindholm), 43. Zacha (Krejčí, Pastrňák). Brankári: Vasilevskij - Ullmark, strely na bránku: 35:39.



Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 3:2 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 6. Ovečkin (Kuznecov, Orlov), 46. Johansson (Bäckström, Milano), rozh. náj. Bäckström - 23. Heinen (O'Connor, Dumoulin), 53. Rust (Guentzel, Crosby). Brankári: Kuemper - DeSmith, strely na bránku: 45:37.



Minnesota Wild – Philadelphia Flyers 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 24. Boldy (Foligno, Spurgeon), 45. Boldy (Kaprizov, Zuccarello), 63. Zuccarello (Addison, Boldy) - 6. Cates (Ristolainen), 59. DeAngelo (Hayes, Provorov). Brankári: Fleury - Hart, strely na bránku: 23:30.



Nashville Predators - New Jersey Devils 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Góly: 13. Glass (Novak, Pärssinen), 17. Smith (Pärssinen, Sissons), 32. Granlund (Johansen), 49. Duchene (Josi), 57. Forsberg (Duchene), 60. Jeannot (Sissons) - 11. Bratt (Hamilton), 16. Šarangovič (Hughes), 25. Hughes (Zetterlund, Hamilton), 58. Mercer (Hamilton, Palát). Brankári: Saros - Blackwood, strely na bránku: 41:39.



Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Góly: 56. Schmidt (Wheeler, Lowry), 60. Dubois (Scheifele, Wheeler) - 31. Power (Dahlin, Thompson), 35. Thompson (Tuch, Skinner), 51. Olofsson (Skinner, Dahlin). Brankári: Hellebuyck - Comrie, strely na bránku: 21:36.



Arizona Coyotes - St. Louis Blues 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Góly: 31. Schmaltz (Crouse, Stecher), 34. Schmaltz, 41. Schmaltz, 46. Boyd (Fischer, Ritchie), 48. Hayton (Ritchie, Schmaltz). Brankári: Vejmelka - Greiss, strely na bránku: 25:33.



Calgary Flames - Chicago Blackhawks 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Góly: 20. Huberdeau (Kadri, Weegar) - 18. Raddysh (Domi, Kurashev), 30. Katchouk (Philp, Mitchell), 36. Dickinson (Kane, Athanasiou), 37. Lafferty (Blackwell, Entwistle), 60. Murphy (Katchouk). Brankári: Markström - Stauber, strely na bránku: 35:29.



Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Góly: 4. Rantanen (Toews, Makar), 22. Girard (MacKinnon, Rodrigues), 37. Rantanen (Girard, Malgin) - 10. Vatrano (Fowler), 39. Vatrano, 50. Henrique (Terry, Benoit), 51. McTavish (Silfverberg, Kulikov), 60. Vatrano (Fowler). Brankári: Francouz - Gibson, strely na bránku: 44:32.



Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 19:52 0 0 0 0 3 0

Martin Fehérváry (Washington) 19:18 0 0 0 -1 2 0

Tomáš Tatar (New Jersey) 13:29 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/