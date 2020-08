NHL: Tampa s Černákom zdolala Boston a vyrovnala sériu

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie



druhý zápas:



Tampa Bay - Boston 4:3 pp /HALÁK (Boston) kryl 36 zo 40 striel/



/stav série: 1:1/





semifinále Západnej konferencie



druhý zápas:



Vegas - Vancouver 2:5



/stav série: 1:1/

Edmonton/Toronto 26. augusta (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom zdolali v druhom zápase semifinále play off Východnej konferencie NHL Boston 4:3 po predĺžení a vyrovnali stav série na 1:1. Slovenský brankár Jaroslav Halák predviedol 36 úspešných zákrokov a prišiel o víťaznú sériu, ktorá trvala štyri zápasy, jeho spoluhráč Zdeno Chára odohral za Bruins 17 a pol minúty, zapísal si mínusku a rozdal päť bodyčekov. Vyrovnaný je aj stav v semifinálovej sérii Západnej konferencie, Vancouver vrátil hráčom Vegas úvodnú prehru, v noci na stredu zvíťazil v Edmontone nad Golden Knights 5:2.Víťazný gól Tampy strelil v Toronte v piatej minúte predĺženia Ondřej Palát. Černák počas necelých 19 minút na ľade dvakrát strelecky ohrozil Haláka, pripísal si aj mínusový bod. Tretí zápas série je na programe už v noci na štvrtok o 2.00 SELČ.Canucks pomohol návrat krídelníka Tylera Toffoliho do zostavy po zranení. Už po minúte a pol otvoril skóre stretnutia s Vegas, na výhre sa podieľal aj dvomi asistenciami. Rovnakú bilanciu 1+2 mal aj Elias Pettersson. Kapitán Vancouveru Bo Horvat prispel k víťazstvu dvomi presnými zásahmi a s ôsmimi gólmi vedie poradie strelcov vo vyraďovačke. Tretí zápas série sa odohrá v noci na piatok o 3.45 SELČ.