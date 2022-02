NHL: Tampa s Černákom zvíťazila nad Edmontonom 5:3, 400. gól Perryho

Na snímke slovenský obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák (s číslom 81) sa teší so spoluhráčmi po víťazstve v zápase zámorskej hokejovej NHL Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers v Tampe v stredu 23. februára 2022. Foto: TASR/AP

sumáre NHL:

Dallas Stars - Winnipeg Jets 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 38. Benn (Hintz), 54. Gurianov (Seguin, Benn), 61. Seguin (Benn) - 8. Wheeler (Pionk, Scheifele), 45. Scheifele (Pionk, Connor). Brankári: Oettinger - Hellebuyck, strely na bránku: 39:22, 10.098 divákov.





Detroit Red Wings - Colorado Avalanche 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)



Góly: 32. Zadina (Seider, Larkin), 50. Fabbri (Seider, Larkin) - 2. Landeskog (Makar, Helm), 12. Jost (O'Connor, Newhook), 39. Kadri (Rantanen, Toews), 43. Ničuškin (Burakovsky, Newhook), 60. Landeskog (Rantanen, Makar). Brankári: Greiss - Francouz, strely na bránku: 34:31, 18.562 divákov.





Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 7. Suzuki (Caufield), 26. Suzuki (z tr. strieľania), 42. Caufield (Suzuki), 59. Evans (Chiarot, Pitlick). Brankári: Montembeault - Anderson, strely na bránku: 29:32, 10.552 divákov.





Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)



Góly: 12. Maroon (Cirelli , Perry), 20. Stamkos (Killorn, Sergačov), 31. Point (Kučerov, Palát), 36. Perry (Sergačov, Maroon), 60. Kučerov - 19. McDavid (Barrie, Draisaitl), 38. Hyman (Draisaitl), 50. McDavid (Hyman, Draisaitl). Brankári: Vasilevskij - Smith, strely na bránku: 23:30, 19.092 divákov.





Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)



Góly: 27. Keller (Schmaltz, Moser), 34. Hayton (Koljačonok) - 27. Lizotte (Anderson, Lemieux), 28. Arvidsson (Moore, Danault), 57. Arvidsson (Roy, Moore). Brankári: Wedgewood - Petersen, strely na bránku: 19:35, 9415 divákov.



Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 21:33 0 0 0 +3 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 24. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL doma nad Edmontonom 5:3. Obhajca trofeje vyhral tretí zápas za sebou. Corey Perry strelil jubilejný 400. gól v profiligovej kariére a pridal aj asistenciu, bilanciu 1+1 mali v drese Lightning aj Nikita Kučerov a Pat Maroon. Oilers nestačili ani dva góly Connora McDavida a tri asistencie Leona Draisaitla. Černák odohral za domácich 21:33 min., rozdal dva "hity" a pripísal si tri plusové body.," povedal pre nhl.com 36-ročný Perry, ktorý strelil 14 gólov v drese Lightning, deväť dal za Montreal Canadiens a 372 v drese Anaheimu Ducks. Brankár "bleskov" Andrej Vasilevskij chytil 27 striel. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára viedol v 36. minúte 4:1 po góle Perryho, ktorý strelil 400 gólov ako 103. hráč v histórii a deviaty aktívny. Ešte v druhej časti však znížil Zach Hyman a v tretej tretine upravil na rozdiel jedného gólu McDavid. Gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre štyri sekundy pred koncom Kučerov. "Väčšiu časť zápasu sme hrali dobre, vytvárali sme si veľa šancí. Stretli sme sa však s veľmi silným tímom, ktorý našiel cestu k víťazstvu," poznamenal McDavid. Útočník Oilers Ryan Nugent-Hopkins odohral okrúhly 700. zápas v NHL.Dallas bez zraneného slovenského obrancu Andreja Sekeru zdolal Winnipeg 3:2 po predĺžení. Víťazný gól Stars strelil v 54. sekunde extra času Tyler Seguin, keď na dvakrát prekonal Connora Hellebuycka. Jets sa ešte pokúsil zachrániť obranca Josh Morrissey, ktorý puk odpálil z bránky, ale ten tesne prešiel celým objemom cez bránkovú čiaru. "," povedal Seguin, ktorý pridal ku gólu aj asistenciu. Zápas vyšiel Jamiemu Bennovi, skúsený útočník nazbieral tri body za gól a dve asistencie. Jets dvakrát v zápase viedli, keď sa presadili Blake Wheeler a Mark Scheifele, ale do predĺženia poslal duel Denis Gurianov. Obranca Winnipegu Nate Schmidt nastúpil na 500. zápas v kariére.Výbornú formu potvrdili hráči Montrealu, ktorí zdolali doma Buffalo 4:0 a natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy. Prvý shutout v NHL zaznamenal brankár Sam Montembeault, ktorý chytil 32 striel Sabres. Dva góly Canadiens strelil Nick Suzuki, z toho jeden z trestného strieľania a pridal aj asistenciu. Cole Caufield mal bilanciu 1+1. Pod vedením nového trénera Martina St. Louisa má Montreal bilanciu 4-3-0. "," spokojne konštatoval St. Louis. Montembeault vychytal prvú nulu vo svojom 37. zápase v NHL, z toho 18. v drese Canadiens. Finalista minulej sezóny ho získal 2. októbra z Floridy cez waiver. Buffalo prehralo štvrtý zápas za sebou.Colorado vyhralo v Detroite 5:2, brankár Pavel Francouz vo svojom prvom štarte od 28. januára predviedol 32 úspešných zákrokov. Dva góly Avalanche strelil Gabriel Landeskog, Alex Newhook, Mikko Rantanen a Cale Makar si pripísali po dve asistencie. "Lavíny" hrali bez zraneného útočníka Nathana MacKinnona. "," povedal veterán Helm. Pri oboch góloch Detroitu, ktoré strelili Filip Zadina a Robby Fabbri, asistoval nemecký obranca Moritz Seider.Viktor Arvidsson prispel dvomi gólmi k víťazstvu Los Angeles na ľade Arizony 3:2. Víťazný gól strelil švédsky útočník 3:39 minúty pred koncom. Kings vyhrali tretí zápas za sebou a siedmy z uplynulých deviatich.