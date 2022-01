NHL: Tampa s Černákom zvíťazila v Buffale 6:1, hetrik Kučerova

výsledky NHL:



Buffalo - Tampa Bay 1:6, Columbus - Chicago 2:4, Florida - Vancouver 5:2, Nashville - Colorado 5:4 pp, Anaheim - Pittsburgh 1:4, Vegas - Toronto 3:4 pp a sn, San Jose - Detroit 3:2 pp

New York 12. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Buffala jednoznačne 6:1. Na triumfe dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára sa hetrikom podieľal Nikita Kučerov, boli to pre neho prvé tri góly po návrate po zranení.Ruský útočník dosiahol štvrtý hetrik v profiligovej kariére. Kapitán "bleskov" Steven Stamkos sa pod výhru podpísal gólom a dvomi asistenciami, Alex Killorn pridal tri asistencie. Hráči Lightning vyhrali tretí z uplynulých štyroch zápasov. Černák bol časom 20:32 min. druhým najviac vyťažovaným hráčom Tampy, rozdal dva bodyčeky a zblokoval dve strely.Vancouver podľahol domácej Floride 2:5 a utrpel prvú prehru v riadnom hracom čase od nástupu trénera Brucea Boudreaua. Slovenský brankár Jaroslav Halák bol na striedačke, za Canucks chytal Thatcher Demko, ktorý inkasoval päť gólov z 26 striel.