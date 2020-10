Tampa si uvoľňuje miesto, T. Johnsona zapísala na waiver listinu

Tampa 9. októbra (TASR) - Čerstvý šampión NHL Tampa Bay Lightning v snahe uvoľniť si miesto v platovom rozpočte zaradil hokejového útočníka Tylera Johnsona na listinu nechránených hráčov. Ostatné kluby si ho môžu z nej stiahnuť v lehote 24 hodín. Vedenie "bleskov" sa snažilo Johnsona niekoľko dní vymeniť, ale nenašiel sa žiaden záujemca, ktorý by bol ochotný za skúseného centra aj niečo ponúknuť, informoval portál tsn.ca.



Tridsaťročný Američan pôsobil v Tampe celú svoju osemročnú profiligovú kariéru. V minulej sezóne si pripísal 31 bodov (14+17) v 65 zápasoch základnej časti, v play off prispel k zisku Stanleyho pohára siedmimi bodmi (4+3) v 25 dueloch. Vedenie Lightning si potrebuje uvoľniť miesto pod napätým platovým stropom, aby si mohlo upísať trojicu obmedzených voľných hráčov - centra Anthonyho Cirelliho, ruského beka Michaila Sergačova a slovenského obrancu Erika Černáka.



V piatok si Tampa dokázala poistiť dvoch menej vyťažovaných hráčov. Obranca Luke Schenn podpísal s klubom nový ročný kontrakt na 800.000 dolárov, v drese Lightning pokračuje aj útočník Patrick Maroon, ktorý dostal dvojročnú zmluvu v celkovej výške 1,8 mil. USD. Maroon priťahuje úspechy, Stanley Cup vybojoval aj vlani so St. Louis Blues.