NHL: Tampa utrpela štvrtú prehru za sebou, podľahla Bostonu

NHL - výsledky:



Carolina - New York Islanders 1:2,

Florida - Buffalo 4:3,

Tampa Bay - Boston 1:2 pp,

St. Louis - Minnesota 4:3 pp,

Winnipeg - Colorado 4:5 pp







postupujúci do play off:



Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina



Atlantická divízia: Florida





Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado



New York 9. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay utrpeli v NHL štvrtú prehru za sebou. Dvojnásobní obhajcovia Stanleyho pohára podľahli Bostonu 1:2 po predĺžení, o víťazstve hostí rozhodol v 64. minúte Charlie Coyle. Slovenský obranca Erik Černák strávil na ľade v drese domácichrovných 20 minút, pripísal si mínusový bod, jednu strelu na bránku a tri hity.Colorado si pripísalo piaty triumf za sebou. Líder ligy a už istý postupujúci tím do play off zvíťazil v noci na sobotu na ľade Winnipegu 5:4 po predĺžení. V presilovke rozhodol o víťazstve Avalanche obranca Cale Makar.