NHL: Tampa v zostave bez Černáka prehrala v Buffale 3:5

výsledky NHL:



Buffalo - Tampa Bay 5:3, New York Islanders - Detroit 4:1, Boston - New York Rangers 4:2

New York 4. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave bez slovenského obrancu Erika Černáka prehrali v sobotu v NHL na ľade Buffala 3:5. Sabres rozhodli o svojom triumfe tromi gólmi v druhej tretine, ich najproduktívnejší hráč Tage Thompson si pripísal na konto gól a asistenciu. New York Rangers v bránke bez Jaroslava Haláka podľahli domácemu Bostonu 2:4. New York Islanders zdolali Detroit 4:1.