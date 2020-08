Tampa v zostave s Černákom zdolala Columbus

1. kolo play off NHL:



Štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápas:



Carolina – Boston 3:4



Stav série: 1:3



Columbus – Tampa Bay 1:2



Stav série: 1:3



Štvrťfinále Západnej konferencie – 4. zápas:



Arizona – Colorado 1:7



Stav série: 1:3



Vancouver – St. Louis 1:3



Stav série: 2:2

Toronto 18. augusta (TASR) – Hokejisti Tampy Bay zvíťazili vo včerajšom štvrtom zápase štvrťfinále Východnej konferencie play off NHL nad Columbusom 2:1 a v sérii vedú už 3:1. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese bleskov vyše 19 minút a zblokoval päť striel. Barclay Goodrow prispel k triumfu Tampy gólom a asistenciou.Hokejisti Bostonu Bruins sú blízko k postupu do semifinále Západnej konferencie play off NHL. V pondelkovom štvrtom zápase zdolali Carolinu 4:3 a v sérii vedú 3:1. Rovnako jedno víťazstvo stačí na postup aj Tampe Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom. Blesky si poradili v Toronte s Columbusom 2:1.V bránke Bostonu sa predstavil Jaroslav Halák a pripísal si šestnásť zákrokov. Zdeno Chára odohral 19:10 minúty a mal plusový bod. Medvedi rozhodli v tretej tretine, keď v rozmedzí siedmich minúty strelili štyri góly a otočili stav z 0:2 na 4:2. Dvoma gólmi sa blysol Jake DeBrusk.V Západnej konferencii Colorado deklasovalo Arizonu 7:1 a v sérii vedie 3:1. Lavíny zasypali súpera troma gólmi v prvej časti hry, keď im na to stačilo päť a pol minúty. Dvakrát sa presadil Nazem Kadri, ktorý v priebehu duelu pridal aj asistenciu a stal sa prvou hviezdou zápasu.Obhajca Stanleyho pohára St. Louis vyrovnal sériu na 2:2, keď zdolal Vancouver 3:1. Hrdinom Blues bol Ryan O'Reilly, ktorý ku dvom gólom pridal aj asistenciu.