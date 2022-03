Tampa vyhrala na ľade Islanders, Malkin sa blysol hetrikom

NHL - výsledky:



NY Islanders - Tampa Bay 1:4, NY Rangers - Buffalo 5:4 pp, Pittsburgh - Detroit 11:2, Minnesota - Colorado 3:2 pp, Nashville - Philadelphia 5:4, New Jersey - Montreal 3:2 pp a sn, Toronto - Florida 5:2, Winnipeg - Arizona 2:1 pp

New York 28. marca (TASR) - Súboj slovenských obrancov v zámorskej hokejovej NHL vyznel pre Erika Černáka. Jeho Tampa Bay vyhrala na ľade New Yorku Islanders v zostave so Zdenom Chárom 4:1. Ruský útočník Jevgenij Malkin sa blysol hetrikom a pridal asistenciu, jeho Pittsburgh aj vďaka tomu rozstrieľal Detroit 11:2.Islanders po prvej tretine nad Tampou viedli, pri vylúčení Cháru za podrazenie však na začiatku druhej časti vyrovnal Victor Hedman a naštartoval svoj tím k ceste za víťazstvom. Černák odohral v drese hostí 17:42 min s plusovým bodom, jednou strelou na bránku a tromi zblokovanými strelami. Chára mal minutáž 20:16, zblokoval dve strely súpera. Obaja Slováci raz sedeli na trestnej lavici. Za Islanders nedochytal brankár Iľja Sorokin, pre zranenie v hornej časti tela odstúpil po prostrednej tretine.Hráči New Jersey si poradili doma s Montrealom 3:2 po nájazdoch. Tomáš Tatar proti svojmu bývalému klubu svoj nájazd nepremenil, v siedmej sérii však o výhre jeho tímu rozhodol Bielorus Jegor Šarangovič. Dva góly v riadnom čase strelil za "diablov" Jack Hughes a pridal jeden aj v nájazdoch. Tatar odohral 12:32 min s jednou strelou na bránku.Malkin zaznamenal počas kanonády Pittsburghu v súboji s Detroitom svoj 13. hetrik v profiligovej kariére, čo je druhé najvyššie číslo medzi aktívnymi hráčmi. "Tučniaci" dosiahli 11 gólov v jednom stretnutí po takmer 30 rokoch, naposledy sa im to podarilo v novembri 1993 proti Philadelphii (11:5). Domáci na ľade jasne dominovali a už po necelej polovici duelu viedli 6:0.Minnesota zdolala Colorado 3:2 po predĺžení a pripísala si šieste víťazstvo za sebou. Rozhodol o tom v nadstavení Kevin Fiala, Cam Talbot sa v tíme domácich prezentoval 40 úspešnými zákrokmi.K'Andre Miller priviedol v predĺžení New York Rangers k víťazstvu nad Buffalom 5:4. Frank Vatrano dal dva góly, Alexis Lafreniere si pripísal gól a asistenciu a Rangers dosiahli piatu výhru z uplynulých šiestich domácich vystúpení.John Tavares si pripísal dva presilovkové góly a Mitch Marner prispel tromi asistenciami k triumfu Toronta nad Floridou 5:2.