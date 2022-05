Tampa vyrovnala sériu s Torontom

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



Carolina - Boston 5:2 /stav série: 2:0/



Toronto - Tampa Bay 3:5 /stav série: 1:1/







štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápasy:



Minnesota - St. Louis 6:2 /stav série: 1:1/



Edmonton - Los Angeles 6:0 /stav série: 1:1/





New York 5. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v druhom stretnutí 1. kola play off NHL na ľade Toronta 5:3 a vyrovnali stav štvrťfinálovej série Východnej konferencie na 1:1.V drese dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára zažiaril švédsky obranca Victor Hedman, ktorý v noci na štvrtok zaznamenal gól a tri asistencie. Slovenský obranca "bleskov" Erik Černák odohral takmer 22 minút, pripísal si dva plusové body a súperovho brankára ohrozil štyrmi strelami.Minnesota si poradila so St. Louis 6:2 aj vďaka hetriku ruského útočníka Kirilla Kaprizova a odplatila súperovi prehru 0:4 z prvého zápasu štvrťfinále Západnej konferencie.