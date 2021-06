Tampa zdolala Islanders a vyrovnala stav série na 1:1

semifinále play off NHL - 2. zápas /na 4 víťazstvá/:



Tampa Bay - New York Islanders 4:2



/stav série: 1:1/



New York 16. júna (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v nočnom zápase play off zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 4:2 a stav semifinálovej série vyrovnali na 1:1.Líder produktivity vo vyraďovačke Nikita Kučerov zaznamenal tri asistencie a na konte má už 22 bodov. O góly obhajcov trofeje sa postarali Brayden Point, Ondřej Palát, Jan Rutta a Victor Hedman. Andrej Vasilevskij chytili 24 striel, prekonali ho iba Brock Nelson a Matthew Barzal. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning 20:56 minúty, pripísal si dve trestné minúty a jednu "mínusku".