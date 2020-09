Černák s treťou asistenciou v play off, Tampa nestačila na Islanders

play off NHL



finále Východnej konferencie

tretí zápas:



NEW YORK ISLANDERS - TAMPA BAY LIGHTNING 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)



Góly: 13. Clutterbuck (Pulock, Martin), 32. Pelech (Pageau, Barzal), 34. Beauvillier (Nelson, Toews), 57. Nelson (Beauvillier, Bailey), 60. Pageau (Bailey) - 17. Sergačov (Gourde), 43. Palát (Kučerov, Sergačov), 53. Johnson (ČERNÁK, Verhaeghe)

/stav série: 1:2/

Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 17:22 0 1 1 0 +1 2

/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Edmonton 12. septembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders uspeli v treťom súboji finále play off Východnej konferencie NHL. V noci na sobotu si poradili s oslabenou Tampou Bay Lightning 5:3, v drese zdolaných "bleskov" si bod za asistenciu pripísal slovenský obranca Erik Černák. Jeho tím vedie v sérii 2:1, štvrtý duel je v Edmontone na programe v nedeľu o 21.00 SELČ.Víťazný gól "ostrovanov" strelil v 57. minúte Brock Nelson a 36 sekúnd pred koncom stretnutia Jean-Gabriel Pageau spečatil gólom do prázdnej bránky triumf svojho tímu. Islanders dosiahli prvé víťazstvo v sérii, hoci stratili dvojgólové vedenie 3:1. Tampa v záverečnej tretine gólmi Ondřeja Paláta a Tylera Johnsona dokázala zmazať manko. "Ostrovania" vstúpili do série debaklom 2:8, potom prehrali gólom deväť sekúnd pred koncom a teraz čelili tomu, že by prehrávali 0:3 na zápasy.povedal podľa nhl.com tréner New Yorku Barry Trotz.Pred zápasom si aktéri minútou ticha pripomenuli obete teroristického útoku z 11. septembra 2001. Skóre duelu otvoril v 13. minúte útočník štvrtej formácie Islanders Cal Clutterbuck, ale Michail Sergačev parádnym behkendom vyrovnal. V prostrednej časti dostal "ostrovanov" opäť do vedenia svojim prvým gólom v kariére v play off Adam Pelech a o dve minúty neskôr zvýšil na 3:1 Anthony Beauvillier po krásnej Nelsonovej akcii. Tampa sa v tretej tretine dostala späť do zápasu. Po presnom pase Nikitu Kučerova usmernil puk za chrbát Semjona Varlamova Palát a osem minút pred koncom vyrovnal Johnson, keď tečoval strelu Černáka od modrej čiary. Platnosť gólu potvrdil aj videorozhodca, ktorý skúmal vysokú hokejku. Pre Černáka, ktorý strávil na ľade cez 17 minút, to bola tretia asistencia v tohtoročnej play off. K asistencii pridal aj plusový bod a dve strely.Záver zápasu však patril hráčom Islanders, ktorí prerušili šesťzápasovú víťaznú sériu Tampy Bay v play off.povedal tréner Lightning Jon Cooper. "Blesky" sa museli zaobísť bez dvoch kľúčových útočníkov, pre zranenie z druhého zápasu chýbal najproduktívnejší hráč tímu Brayden Point a jednozápasový trest si odpykával Alex Killorn. Šancu namiesto nich dostali Mitchell Stephens a Carter Verhaeghe.povedal obranca Tampy Victor Hedman, ktorý neskóroval prvýkrát po štyroch zápasoch.