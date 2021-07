Tarasenko požiadal vedenie St. Louis o výmenu

St. Louis 8. júla (TASR) – Ruský hokejista Vladimir Tarasenko požiadal vedenie St. Louis Blues o výmenu do iného klubu NHL. V stredu o tom informoval Jeremy Rutherford z The Athletic.



Elitný krídelník mal požiadať o výmenu krátko po konci sezóny. Údajne je nespokojný s tým, ako klub pristupoval k dvom z jeho troch operácií ramena. Kým operácie v roku 2018 a 2019 vykonal klubový lekár, v roku 2020 operoval už doktor mimo organizácie. Tretí zákrok absolvoval po tom, ako prvé dva dostatočne nezreparovali poškodené väzivá. Tarasenko už údajne z tohto dôvodu svojmu klubu nedôveruje. Vedenie bluesmanov sa mu snaží vyhovieť a bude počúvať ponuky na výmenu.



Dvadsaťdeväťročný Tarasenko získal v ročníku 2018/2019 s Blues Stanleyho pohár. Za uplynulé dve sezóny však zo zdravotných dôvodov odohral dokopy iba 34 zápasov v základnej časti. V tomto ročníku nastúpil v 24 stretnutiach, pripísal si v nich 14 bodov (4+10). V 1. kole play off pridal dva góly v štyroch dueloch. Predstavil sa aj v drese zbornej na MS v Rige, kde odohral tri stretnutia so ziskom dvoch asistencií.



Jeho súčasný kontrakt platí ešte dva roky, v priemere si zarobí 7,5 milióna dolárov za sezónu. V zmluve má aj klauzulu o nevymeniteľnosti, podľa Rutherforda však Tarasenko už poskytol svojmu zamestnávateľovi zoznam 10 klubov, do ktorých by výmenu akceptoval. Doteraz hrával v profilige iba za St. Louis, Blues ho v roku 2010 draftovali v 1. kole zo 16. miesta.