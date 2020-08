Tarasenko zo St. Louis si už v prvom kole play off nezahrá

Edmonton 19. augusta (TASR) – Ruský útočník Vladimir Tarasenko už nepomôže hokejistom St. Louis Blues v sérii 1. kola play off NHL s Vancouverom Canucks. Do hry ho nepustí zranenie ľavého ramena.



Tarasenko sa vráti z bubliny v Edmontone do St. Louis, kde sa podrobí vyšetreniam u špecialistu. Jeho zdravotný stav opäť vyhodnotia po skončení prvého kola. Obhajca Stanleyho pohára vyrovnal sériu s Vancouverom na 2:2, Taradsenko vynechal tretí aj štvrtý zápas. Informovala agentúra AP.