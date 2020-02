NHL: Tatar a Černák s asistenciami, Montreal i Tampa Bay víťazne

Výsledky NHL:



Boston - Vancouver 4:0, Buffalo - Colorado 1:6, Columbus - Florida 1:0 pp, New Jersey - Montreal 4:5 pp a sn (T. Tatar za hostí 0+1), New York Islanders - Dallas 4:3 pp, Tampa Bay - Vegas 4:2 (E. Černák za domácih 0+1), Washington - Los Angeles 4:2, Ottawa - Anaheim 2:3 pp a sn, Minnesota - Chicago 3:2 pp, St. Louis - Carolina 6:3, Winnipeg - Nashville 1:2 pp, Arizona - Edmonton 3:0, Calgary - San Jose 1:3

New York 5. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar asistoval v noci na stredu v NHL. Jeho Montreal zvíťazil na ľade New Jersey Devils 5:4 po nájazdoch. Dvadsaťdeväťročný útočník dosiahol 50. bod v tejto sezóne (20+30). Víťazný nájazd premenil Iľja Kovaľčuk.Canadiens v zápase prehrávali 0:3, no v tretej tretine dokázali otočiť stav. V 50. minúte poslal "habs" do vedenia Christian Folin, na jeho zásah asistoval Tatar.Bodoval aj obranca Tampy Bay Erik Černák, ktorý sa asistenciou podieľal na domácom víťazstve nad Vegas 4:2. Dvadsaťdvaročný zadák bol pri úvodnom góle zápasu Nikitu Kučerova. Na ľade strávil 21:04 minúty. V tejto sezóne má na konte 11 bodov s bilanciou 5+6.Washington na svojom ľade prehrával s Los Angeles ešte v 54. minúte 1:2. Potom však zaúradoval Alexander Ovečkin a čistým hetrikom v rozmedzí necelých piatich minút rozhodol o triumfe domácich 4:2. Pred svojím prvým zásahom pritom nemal na konte ani jednu strelu na bránku. V drese Capitals sa predstavili aj Martin Fehérváry a Richard Pánik. Dvadsaťročný obranca Fehérváry odohral 19:55 minúty a pripísal si dve trestné minúty a dva plusové body. Pánik bol na ľade 14:04 minúty a mal mínusku.Tridsaťštyriročný Ovečkin strelil 40. gól v tomto ročníku, v uplynulých siedmich zápasoch sa presadil štrnásťkrát. Celkovo má na konte v profilige 698 gólov a je ôsmy v historickej tabuľke, za siedmym Mikeom Gartnerom zaostáva o desať gólov.Z víťazstva sa tešil Zdeno Chára, ktorého Boston doma zdolal Vancouver 4:0. V bránke dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Tuukka Rask a predviedol 25 zákrokov. Chára odohral 20:20 minúty. Bruins vyhrali štvrtý zápas za sebou, v tabuľke Východnej konferencie sú o bod druhý za Washingtonom.Dallas prehral v New Yorku s Islanders 3:4 po predĺžení. Andrej Sekera v drese hostí absolvoval na ľade 15:30 minúty.