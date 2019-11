NHL: Tatar a Chára skórovali, Boston premárnil štvorgólový náskok

Výsledky NHL:



Boston - Florida 4:5 pp a sn /CHÁRA za domácich 1+0/, Montreal - Columbus 3:2 pp a sn /TATAR za domácich 1+0/, New York Rangers - Pittsburgh 3:2 pp, St. Louis - Arizona 2:3 pp a sn, Winnipeg - Colorado 0:4, Vancouver - Nashville 5:3, Anaheim - Detroit 3:4 pp, Los Angeles - Minnesota 3:1, San Jose - Edmonton 6:3

New York 13. novembra (TASR) - V deviatich nočných zápasoch NHL zasiahli do hry dvaja slovenskí hokejisti a obaja skórovali. Tomáš Tatar pomohol gólom k domácemu víťazstvu Montrealu nad Columbusom 3:2 po samostatných nájazdoch. Strelecky sa presadil aj obranca Zdeno Chára, jeho Boston však v súboji proti Floride premárnil štvorgólový náskok a napokon prehral 4:5 po nájazdoch.Tatar v dueli s Blue Jackets skóroval 41 sekúnd pred koncom tretej tretiny a zachránil pre svoj tím predĺženie. Bol to pre neho šiesty gól v sezóne. Slovenský krídelník tak napravil svoje zaváhanie pri druhom góle hostí, keď cez neho poľahky prešiel Zach Werenski. V nájazdoch bol jediným úspešným exekútorom domáci Jonathan Drouin.Boston viedol nad Floridou po druhej tretine 4:0, keď štvrtý gól Bruins strelil ich kapitán Chára. Najvyšší a najstarší aktívny hráč profiligy skóroval tretíkrát v prebiehajúcej sezóne. "Medvedi" však skvele rozohraný zápas pustili z rúk, Panthers najmä vďaka dvojici Keith Yandle (1+2) a Jonathan Huberdeau (0+3) dokázali vyrovnať a v nájazdoch rozhodol o ich triumfe Mike Hoffman. Za Boston odchytal celý zápas Fín Tuukka Rask, Slovák Jaroslav Halák bol na striedačke.V ďalšom zápase si San Jose poradilo doma s Edmontonom 6:3, tromi asistenciami prispel k víťazstvu švédsky obranca Erik Karlsson. Sharks sa po slabom štarte herne zdvíhajú, vyhrali štvrtý zápas po sebe.