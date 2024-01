NHL: Tatar a Nemec pomohli k triumfom svojich tímov

NHL - výsledky:



Washington - New York Rangers 3:2, Buffalo - Vancouver 0:1, Ottawa - San Jose 5:4, Florida - New Jersey 1:4 /NEMEC (New Jersey) 0+1/, Carolina - Pittsburgh 3:2 pp, Columbus - Seattle 4:7 /TATAR (Seattle) 0+1/, Detroit - Los Angeles 5:3, Montreal - Edmonton 1:2 pp, Tampa Bay - Anaheim 5:1, Toronto - Colorado 3:5, Winnipeg - Philadelphia 0:2, Chicago - Dallas 1:3, Minnesota - Arizona 0:6, Nashville - New York Islanders 3:1, St. Louis - Boston 3:4 pp, Vegas - Calgary 1:3

New York 14. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel asistenciou k triumfu Seattle na ľade Columbusu 7:4 v nočnom stretnutí NHL. Hráči Kraken vytvorili deviatym víťazstvom za sebou klubový rekord a celkovo bodovali už v trinástom zápase v sérii. Okrem Tatara sa zo slovenských korčuliarov v 16-zápasovom programe bodovo presadil už iba obranca Šimon Nemec, ktorý rovnako asistenciou pomohol k víťazstvu New Jersey nad domácou Floridou 4:1. Edmonton uspel na ľade Montrealu 2:1 po predĺžení a desiatym triumfom v sérii sa postaral o nový klubový rekord.Tatar zaznamenal 15. bod v sezóne. Na konte má vrátane pôsobenia v Colorade Avalanche štyri góly a jedenásť asistencií. Odohral vyše 16 minút, zaznamenal plusový bod a rozdal 799. bodyček v kariére. V drese Kraken sa dvoma gólmi a asistenciou blysol Jared McCann. Blue Jackets prehrali tretí zápas v rade a figurujú na chvoste tabuľky Metropolitnej divízie. Seattle je v Pacifickej divízii piaty.Nemec prihral na otvárací gól zápasu, ktorým Alexander Holtz naštartoval New Jersey za triumfom. Prvou hviezdou bol brankár "diablov" Nico Daws, ktorý predviedol 36 zákrokov a mal veľkú zásluhu na ukončení deväťzápasovej víťaznej série súpera. Nemec odohral 18 a pol minúty a pripísal si aj dva plusové body, strelu a blok. Asistencia bola jeho ôsmym bodom (2+6) v sezóne.Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili nad New Yorkom Rangers 3:2. Capitals bodovali naplno, aj keď im chýbal kapitán Alexander Ovečkin, ktorý vynechal duel pre zranenie v dolnej časti tela. Domáci rozhodli o svojom triumfe v tretej tretine, v ktorej otočili stav z 1:2 gólmi Nica Dowda a T.J. Oshieho. Fehérváry nastúpil tradične v prvej obrannej dvojici so skúseným Johnom Carlsonom, odohral 23:11 minút a bol druhý najvyťaženejší hráč tímu. Vyslal jednu strelu na bránku, rozdal dva hity a pripísal si plusový bod. "Jazdcom" nepomohli ani dva presné zásahy obrancu Adama Foxa, prehrali štvrtý zápas za sebou.Juraj Slafkovský odohral 20 a pol minúty ako druhý najvyťažovanejší útočník Montrealu po Nickovi Suzukim. Pripísal si dva bloky a jeden bodyček, no jeho tím prehral doma s Edmontonom 1:2 po predĺžení. Oilers natiahli víťaznú sériu na rekordných desať zápasov, rozhodol o tom zadák Evan Bouchard.Steven Stamkos dvakrát skóroval a pridal aj asistenciu, Nikita Kučerov zaznamenal tri asistencie a Tampa Bay zdolala Anaheim 5:1. Slovenský obranca Erik Černák, ktorý v predošlom zápase utrpel zranenie, sledoval triumf "bleskov" ako divák.Calgary vyhralo tretíkrát za sebou, keď zdolalo Vegas 3:1. Martin Pospíšil odohral takmer 14 minút, pripísal si plusový bod, strelu na bránu a odpykal si dvojminútový trest. Adam Ružička odohral 8:46 minúty, do štatistík sa zapísal mínuskou a jedným streleckým pokusom.