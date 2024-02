NHL: Tatar a Slafkovský s gólom, v akcii bolo celkovo šesť Slovákov

NHL - výsledky:



Florida - Colorado 4:0, Carolina - New Jersey 1:0 pp, Columbus - Tampa Bay 2:4, Ottawa - Toronto 5:3, Philadelphia - Seattle 3:2 /T. TATAR (Seattle) 1+0/, Winnipeg - Pittsburgh 2:1, Nashville - Arizona 5:4 pp, Los Angeles - Edmonton 4:0, Buffalo Sabres - St. Louis Blues 1:3, Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 4:3 pp, Montreal Canadiens - Dallas Stars 2:3 /SLAFKOVSKÝ za domácich 1+0/, New York Islanders - Calgary Flames 2:5,

New York 11. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v noci na nedeľu gól v zápase zámorskej NHL. Jeho Seattle však prehral na ľade Philadelphie 2:3. V akcii boli aj ďalší Slováci, no z trojice Martin Fehérváry (Washington), Šimon Nemec (New Jersey) a Erik Černák (Tampa Bay) nebodoval nikto.Philadelphia dosiahla tretie víťazstvo za sebou, v bránke domácich nastúpil prvýkrát od novembra Cal Petersen. Víťazný gól strelil v 56. minúte Sean Couturier, Tatar vyrovnal na 1:1 ešte v záverečnom dejstve. Bola to jeho jediná strela na bránku, okrem toho mal aj jeden hit. Na ľade bolo 12:41 minúty. V tejto sezóne tak nazbieral už 20 bodov (7+13), z toho 11 ako hráč Kraken (6+5).O víťazstve Caroliny nad New Jersey rozhodol jediný gól Sebastiana Aha, ktorý padol v extračase. Domáci brankár Pjotr Kočetkov chytil 34 striel, mal druhý shutout v tomto ročníku a pomohol svojmu tímu k piatemu víťazstvu v šiestich predošlých stretnutiach. Jeho náprotivok Vítek Vaněček vykryl o dve strely menej a mal 96,9-percentnú úspešnosť. Nemec nastúpil v prvej obrannej dvojici s Kevinom Bahlom. Slovenský obranca vyslal tri strely na bránku, mal hit a na ľade bol 22:27 minúty.Washington s Martinom Fehérvárym zaznamenal triumf na ľade Bostonu, vedúci tím Východnej konferencie prehral 0:3. K tomuto výsledku prispel aj hviezdny Alexander Ovečkin, ktorý spečatil triumf svojho tímu gólom do prázdnej bránky. Skóroval tak v štvrtom dueli za sebou a jeho tím ukončil šesťzápasovú série prehier. Rus prekonal v historických tabuľkách Waynea Gretzkého za najviac gólov do prázdnej bránky (57). Brankár hostí Charlie Lindgren vykryl 18 striel a dosiahol tretí shutout v sezóne a celkovo piaty v kariére. Fehérváry nastúpil v prvej obrannej dvojici spolu s Johnom Carlsonom, rozdal štyri hity a na ľade strávil 20:10 minúty.Tampa Bay s Černákom vyhrala na ľade Columbusu 4:2. Brandon Hagel mal tri body za gól a dve asistencie a jeho tím vyhral deväť z predošlých dvanástich zápasov. Za domácich sa blysli Nikita Kučerov (0+2) a Boone Jenner (2+0). Černák bol v druhej obrannej dvojici s Haydnom Fleurym, mal dve plusky, tri strely na bránku a dve trestné minúty – dostal ich za hru vysokou hokejkou v 26. minúte. Na ľade strávil 22:27 minúty.Ešte v sobotu večer bol v akcii Juraj Slfakovský, ktorý strelil svoj desiaty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. Montrealu však na body nestačil, keď Canadiens prehrali doma s Dallasom tesne 2:3. Devätnásťročný krídelník skóroval v 39. minúte, keď ho spoza bránky našiel kapitán domácich Nick Suzuki a brankára Jakea Oettingera prekonal z veľkého uhla. Znížil tak na 2:3, no Canadiens sa už nepodarilo vyrovnať. Bol to Slafkovského desiaty gól v ročníku a v 51 zápasoch pridal aj trinásť asistencií. Dokopy strávil na ľade 19:30 min a okrem gólu si do štatistík pripísal aj jednu "plusku", dve strely na bránku a dva bodyčeky.Z výhry sa tešil druhý Slovák Martin Pospíšil, jeho Calgary vyhralo na ľade New Yorku Islanders 5:2. Dvadsaťštyriročný útočník strávil na ľade 12:08 minút, raz ohrozil brankára a dostal jednu "mínusku". V drese hostí sa zaskvel obranca MacKenzie Weegar, ktorý strelil hetrik vrátane víťazného gólu.Hráči St. Louis Blues zvíťazili v Buffale 3:1 a udržali si 8. miesto v tabuľke Západnej konferencie. Dva góly strelil útočník hostí Jake Neighbours. Detroit zvíťazil nad Vancouverom 4:3 po predĺžení, v jeho 23. sekunde premenil samostatný nájazd Jake Walman. V drese Canucks zaznamenali po tri body (1+2) Filip Hronek a Elias Pettersson.