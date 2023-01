NHL: Tatar asistoval, dvojgóloví Hughes a Bratt, Devils zdolali Anahei

Brankár San Jose Sharks Kaapo Kahkonen (36) odvrátil strelu Edmontonu Oilers počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL v San Jose v Kalifornii v piatok 13. januára 2023. Foto: TASR/AP



sumáre NHL:



Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Góly: 17. O'Connor (Kapanen, Rutta) - 12. Wheeler (Perfetti), 38. Scheifele (Wheeler, Perfetti), 39. Ehlers (Connor, DeMelo), 47. Scheifele (DeMelo, Perfetti). Brankári: Tokarski - Rittich, strely na bránku: 23:40.







Anaheim Ducks - New Jersey Devils 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)



Góly: 34. Henrique (Terry), 56. Zegras (Henrique, Fowler) - 9. Hamilton (Mercer, Boqvist), 11. Bratt (Graves, Severson), 17. Hughes (Hamilton, TATAR), 32. Bratt (Hughes, Severson), 43. Boqvist (Severson), 56. Hughes (Šarangovič). Brankári: Gibson - Vaněček, strely na bránku: 33:39.







San Jose Sharks - Edmonton Oilers 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)



Góly: 56. Lindblom (Benning, Gadjovich) - 11. McDavid (Draisaitl, Barrie), 19. Kostin (Hyman, Desharnais), 29. McDavid (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 34. Nugent-Hopkins (Janmark), 38. Draisaitl (McDavid), 53. Puljujärvi (Nugent-Hopkins), 53. McLeod (Holloway, Foegele). Brankári: Kähkönen - Campbell, strely na bránku: 26:41.







Slovák v akcii



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:44 0 1 1 +1 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 14. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v noci na sobotu pripísal v NHL asistenciu, ktorou prispel víťazstvu New Jersey na ľade Anaheimu 6:2. Tridsaťdvaročný útočník má po 42 zápasoch základnej časti na konte 26 bodov (9+17). Jeho tím triumfoval ako prvý v histórii súťaže v 16-tich z úvodných 19 zápasov na ľadoch súperov. Winnipeg zvíťazil na ľade Pittsburghu 4:1 a pripísal si prvý triumf nad Penguins od októbra 2019.Tatar asistoval v 17. minúte pri presilovkovom góle Jacka Hughesa, ktorým zvýšil na 3:0 pre hostí. Hughes sa pod výhru podpísal dvomi presnými zásahmi a jednou asistenciou, dva góly dal aj Švéd Jesper Bratt a obranca Damon Severson zaznamenal tri asistencie. Devils dosiahli tretie víťazstvo za sebou a už len dva body ich delia od lídra Metropolitnej divízie Caroliny. Tatar si počas 12:44 min na ľade pripísal aj jeden plusový bod, vyslal dve strely na bránku a mal jedenuviedol tréner hostí Lindy Ruff pre oficiálnu webstránku profiligy.Jets uspeli zásluhou dvoch gólov Marka Scheifeleho v Pittsburghu 4:1 a bodovo sa vyrovnali vedúcemu tímu Centrálnej divízie Dallasu. Ssi poradili prvýkrát od októbra 2019, keď zvíťazili taktiež 4:1 na ich ľade.neskrýval nadšenie tréner hostí Rick Bowness, ktorého tím dosiahol siedme víťazstvo z uplynulých ôsmich zápasov. Jets podržal brankár David Rittich, ktorý dosiahol 95,7-percentnú úspešnosť zákrokov. Jeho spoluhráč Kyle Connor zaznamenal asistenciu a bodoval v deviatom dueli v rade.Aj v treťom nočnom zápase vyhrali hostia, Edmonton deklasoval domáce San Jose 7:1. Po tri body v drese Oilers zaznamenali Connor McDavid (2+1), Leon Draisaitl a Ryan Nugent-Hopkins (obaja 1+2).povedal McDavid, ktorý v deň zápasu oslávil 26. narodeniny. Líder ligovej produktivity (37+45) je len štvrtý hráč v histórii, ktorý prekonal hranicu 80 kanadských bodov za menej ako 45 zápasov. Predtým to dokázali iba Mario Lemieux (31), Jaromír Jágr (37) a Ron Francis (44).