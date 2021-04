Tatar asistoval, jeho Montreal však prehral s Winnipegom

NHL - výsledky:



Buffalo - New Jersey 3:6



Carolina - Florida 3:0



Columbus - Tampa Bay 4:6



Montreal - Winnipeg 2:4

TATAR za domácich 0+1



New York Islanders - Philadelphia 3:2 pp a sn



New York Rangers - Pittsburgh 2:5



Ottawa - Edmonton 1:3



Washington - Boston 2:4



Detroit - Nashville 1:7



Chicago - Dallas 1:5

New York 9. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pripísal sedemnástu asistenciu v tejto sezóne NHL. Prihral na úvodný gól Montrealu, ktorý však prehral v domácom zápase s Winnipegom 2:4.Brankár "tryskáčov" Connor Hellebuyck zaznamenal 36 úspešných zákrokov, hostí poslal do vedenia už po 18 sekundách hry Josh Morrissey. "Máme dva body, je to paráda. Montreal hral tvrdo, ale to sme čakali. Zvládli sme to a som rád," uviedol Morrissey pre portál nhl.com. Winnipegu chýbal útočník Blake Wheeler, na zápas necestoval pre otras mozgu, ktorý utrpel v pondelkovom stretnutí s Ottawou po faule Bradyho Tkachuka. Brankár Canadiens Carey Price vynechal druhý súboj pre zranenie v dolnej časti tela a nebude k dispozícii ani v sobotu.Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila na ľade Columbusu 6:4. Kapitán Lightning Steven Stamkos sa strelecky presadil v prvej tretine, ale v tretej nedohral pre zranenie. O Stamkosovom stave nechcel tréner "bleskov" Jon Cooper informovať hneď po zápase: "." Černák nastúpil po sedemzápasovej pauze zavinenej zranením, odohral viac ako 22 minút a pripísal si jednu mínusku. Na triumfe hostí sa výrazne podieľal útočník Yanni Gourde, ktorý zaznamenal štyri asistencie.Washington podľahol Bostonu 2:4, za domácich nastúpil Zdeno Chára. V bránke Bruins chytal nováčik Jeremy Swayman a pripísal si druhé víťazstvo za sebou. Potreboval k nemu 31 úspešných zákrokov. Boston nemá k dispozícii zraneného Tuukku Raska ani Slováka Jaroslava Haláka, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. V bránke "medveďov" ich zatiaľ nahrádza aj Čech Daniel Vladař. "," uviedol Swayman. V drese hostí sa presadil ruský kanonier Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol 20. gól v sezóne. Túto métu pokoril v každej zo svojich 16 sezón v profilige.Dallas s ďalším slovenským obrancom Andrejom Sekerom vyhral na ľade Chicaga 5:1. Sekera strávil na ľade vyše 17 minút a okrem štyroch hitov zaznamenal jednu mínusku. Jeho spoluhráč Roope Hintz strelil gól a mal tri asistencie. Na striedačke Stars už stál tréner Rick Bowness, ktorý ju vo štvrtok musel opustiť počas prvej tretiny, pretože mal pozitívny test na koronavírus. Bolo to však spôsobené očkovaním, ktoré predtým Bowness absolvoval. "" uviedol tréner Dallasu.