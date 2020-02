NHL: Tatar asistoval, Montreal podľahol Arizone

Výsledky NHL:



Philadelphia - Florida 4:1, Montreal - Arizona 2:3 /TATAR za domácich 0+1/, Washington - New York Islanders 3:5, Columbus - Tampa Bay 1:2 pp, Vancouver - Nashville 6:2, San Jose - Calgary 2:6

New York 11. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v noci na utorok pripísal v zámorskej NHL asistenciu, jeho Montreal však prehral doma s Arizonou 2:3. Dvadsaťdeväťročný útočník prihral v 2. minúte na gól Brendanovi Gallagherovi, ktorý zvýšil na 2:0 pre Canadiens, tí však expresný dvojgólový náskok neudržali. Víťazný gól Coyotes strelil minútu pred koncom tretej tretiny obranca Jakob Chychrun. Tatar mieri za osobným bodovým maximom, v prebiehajúcej sezóne nazbieral 52 bodov (20+32) v 58 stretnutiach.Canadiens doplatili na slabú efektivitu, v zápase mali šesť presilových hier, ani jednu nevyužili. Mátať ich bude najmä situácia v závere prvej tretiny, keď mali k dispozícii dlhú výhodu o dvoch hráčov, no bránku súpera ohrozili iba dvakrát.povedal na webe NHL brankár Arizony Antti Raanta, ktorý predviedol 26 úspešných zákrokov. Hoci hostia využili iba jednu zo šiestich početných výhod, "" tú najdôležitejšiu, keď Chychrun prestrelil Careyho Pricea od modrej minútu pred koncom duelu. Dokonale tak napravil svoju chybu pri úvodnom zásahu Montrealu:" zhodnotil Chychrun.V ďalšom nočnom dueli Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazila na ľade Columbusu 2:1 po predĺžení. Černák odohral 21:31 minúty a bol tretí najvyťaženejší hráč hostí, päťkrát ohrozil domáceho brankára. Oba góly" vrátane víťazného strelil najužitočnejší hráč minulej sezóny Nikita Kučerov. Lightning aj bez zraneného kapitána Stevena Stamkosa dosiahli siedmy triumf za sebou, bodovali deviatykrát.povedal Kučerov. Oba tímy sa stretli po prvý raz od vlaňajšieho 1. kola play off, keď Columbus senzačne vyradil suveréna základnej časti Tampu Bay 4:0 na zápasy. "dodal ruský útočník. V tabuľke Východnej konferencie sa "blesky" posunuli na druhé miesto o tri body za Boston.Ďalšiu prehru utrpel Washington, Capitals v zostave s Martinom Fehérvárym a Richardom Pánikom podľahli na domácom ľade New Yorku Islanders 3:5. Zápas vôbec nevyšiel kapitánovi Washingtonu Alexandrovi Ovečkinovi, ktorý neskóroval v druhom stretnutí za sebou a k pokoreniu 700-gólovej hranice mu chýbajú dva góly. Proti Islanders mal na konte dokonca štyri mínusové body. "povedal Ovečkinov bývalý tréner a v súčasnosti kouč Islanders Barry Trotz.V zápase sa príliš nedarilo ani Fehérvárymu, ktorý nazbieral tri mínusky. Iba dvaja hráči Capitals skončili zápas v "plusových hodnotách" - Pánik a Carl Hagelin, obaja mali jeden plusový bod.Po sérii štyroch prehier sa dočkal triumfu Vancouver, ktorý zdolal doma Nashville 6:2.