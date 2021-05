NHL: Tatar asistoval, no Montreal s Torontom prehral

1. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/:



Semifinále Severnej divízie - 3. zápas:



Montreal - Toronto 1:2

TATAR za domácich 0+1



Stav série: 1:2



Semifinále Severnej divízie - 4. zápas:



Winnipeg - Edmonton 3:3 po III. tretine, predlžuje sa



Semifinále Centrálnej divízie - 5. zápas:



Florida - Tampa Bay 4:1



Stav série: 2:3



Semifinále Východnej divízie - 5. zápas:



Pittsburgh - New York Islanders 2:3 p2p



Stav série: 2:3



Semifinále Západnej divízie - 5. zápas:



Vegas - Minnesota 2:4



Stav série: 3:1

New York 25. mája (TASR) - Asistencia Tomáša Tatara nestačila hokejistom Montrealu v treťom stretnutí semifinále Severnej divízie play off NHL. Na domácom ľade podľahli Torontu 1:2 a v sérii prehrávajú 1:2 na zápasy. Slovenský útočník odohral 13:15 min, svoju prvú asistenciu v play off si pripísal pri góle Nicka Suzukiho.Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrala na ľade Floridy 1:4 a v semifinále Centrálnej divízie vedie už len 3:2 na zápasy. Vo Východnej divízii je bližšie k postupu New York Islanders vďaka víťazstvu v Pittsburghu 3:2 po dvojnásobnom predĺžení. Až v 81. minúte rozhodol Josh Bailey a "Ostrovania" sa v sérii ujali vedenia 3:2.Hrozbu vyradenia odvrátila Minnesota, keď vo štvrtom súboji semifinále Západnej divízie uspela v aréne Vegas 4:2 a v sérii prehráva 1:3.