VIDEO NHL: Tatar asistoval, no z víťazstva sa tešil Pánik

výsledky NHL:

Montreal - Washington 2:4 /TATAR za domácich 0+1/, Ottawa - New Jersey 3:4 pp a sn, Nashville - Toronto 2:5, Dallas - Tampa Bay 3:2 pp, Vancouver - St. Louis 3:1, San Jose - Anaheim 4:2

New York 28. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v noci na utorok pripísal v NHL asistenciu, no jeho Montreal prehral doma s Washingtonom 2:4.Dvadsaťdeväťročný útočník už v 2. minúte prekorčuľoval s pukom do útočného pásma a šikovnou prihrávkou našiel pred bránkou spoluhráča Jeffa Petryho, ktorý bekhendom otvoril skóre. Pre Tatara to bol 44. bod (17+27) v 51. zápase v tejto sezóne. Capitals však dokázali skóre otočiť a vybojovali štvrté víťazstvo po sebe, vďaka ktorému si upevnili postavenie na čele Východnej konferencie i celej profiligy. Z výhry hostí sa tešil aj slovenský krídelník Richard Pánik, ktorý počas suspendácie Alexandra Ovečkina dostal šancu v prvom útoku Washingtonu. Ruský kapitán si odpykal automatický jednozápasový trest za vynechanie exhibície All Stars.Po prestávke vyplnenej tradičnou exhibíciou pokračovala NHL porciou šiestich stretnutí. Dallas vďaka dvom gólom Jamieho Benna zdolal Tampu Bay s Erikom Černákom 3:2 po predĺžení. V zostave Stars chýbal slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý prvýkrát v sezóne sledoval duel iba z tribúny v pozícii zdravého náhradníka. Do zostavy Toronta sa pri návrate Jakea Muzzina nezmestil ani Martin Marinčin, Maple Leafs uspeli na ľade Nashvillu 5:2.