NHL: Tatar bodoval pri výhre Montrealu

Na snímke vpravo slovenský obranca Tampy Erik Černák oslavuje gól spoluhráča Yanniho Gourdeho (uprostred), vľavo spoluhráč na ľavom krídle Barclay Goodrow v zápase hokejovej NHL Dallas Stars - Tampa Bay Lightning v noci na 3. marca 2021. Foto: TASR/AP

výsledky:



New Jersey - New York Islanders 1:2,

Montreal - Ottawa 3:1 (za domácich T. TATAR 0+1),

Columbus - Detroit 4:1,

Pittsburgh - Philadelphia 5:2,

New York Rangers - Buffalo 3:2,

Winnipeg - Vancouver 5:2,

Nashville - Carolina 2:4,

Dallas - Tampa Bay 0:2



New York 3. marca (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na stredu na domácom ľade nad Ottawou 3:2. Jednou asistenciou k tomu prispel slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý odohral takmer 15 minút.Víťaz Stanleyho pohára Tampa Bay uspel na ľade Dallasu 2:0. Slovenský obranca hostí Erik Černák odohral 22 minút a zapísal si plusový bod. Jeho krajan a obranca Stars Andrej Sekera sledoval duel z tribúny ako zdravý náhradník. Brankár Lightning Andrej Vasilevskij zlikvidoval 28 striel Dallasu a zapísal si tretí shutout za sebou. Sériu minút bez inkasovaného gólu natiahol na 200 minút.