Tatar bude Montrealu ešte dlhší čas chýbať

Montreal 11. marca (TASR) – Hokejistom Montrealu Canadiens bude v zámorskej NHL ešte nejaký čas chýbať ich najproduktívnejší hráč Tomáš Tatar. Slovenský hokejista pauzuje od 3. marca, keď nedohral víťazný zápas na ľade New Yorku Islanders (6:2). Vedenie kanadského klubu v utorok informovalo, že 29-ročný útočník si pre zranenie v hornej časti tela ešte nezahrá "bližšie neurčené obdobie".



Tatar utrpel zranenie pred týždňom po zákroku obrancu "ostrovanov" Devona Toewsa, po ktorom tvrdo narazil na mantinel. Hneď po zápase odletel z tripu domov, kde sa podrobil vyšetreniam. Pre Canadiens je to veľká strata. Slovenský krídelník zažíva svoju individuálne najlepšiu sezónu, prvýkrát v profiligovej kariére pokoril 60-bodovú hranicu a mal "nábeh" aj na 70 bodov. V 68 dueloch nazbieral 61 bodov za 22 gólov a 39 asistencií.



"Je dôležitou súčasťou nášho tímu, v ofenzíve dokáže toho veľa vyprodukovať. Jeho formácia bola pre nás skutočne dobrá. Niekto bude musieť teraz za neho zaskočiť," povedal na adresu Tatara obranca Jeff Petry. K jeho absencii sa vyjadril aj Brendan Gallagher, Tatarov spoluhráč z prvého útoku "Habs". "Tomáš je významnou súčasťou mužstva. Mal som tú možnosť hrať s ním v uplynulých rokoch a zistil som, aký je to šikovný hokejista. Vie byť rozdielový hráč. Potrebujeme ho, musí sa však uzdraviť, dovtedy si budeme musieť nejako poradiť bez neho," povedal pre zámorské médiá Gallagher, ktorý aktuálne bojuje s chrípkou.