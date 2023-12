NHL: Tatar gólom a asistenciou prispel k výhre Seattlu

NHL - výsledky:



Nashville - Dallas 2:3,

Florida – Vegas 4:2,

Columbus – Toronto 1:4,

Minnesota – Boston 3:2,

New Jersey – Detroit 3:2,

Ottawa – Pittsburgh 5:4 pp,

Washington – Tampa Bay 1:2 psn,

Carolina – New York Islanders 4:5,

NY Rangers – Buffalo 4:3 pp,

Anaheim – Seattle 2:3 /T. TATAR (Seattle) 1+1/,

St. Louis – Chicago 7:5,

Colorado – Arizona 4:1,

Los Angeles – Calgary 5:3 /A. RUŽIČKA (Calgary) 0+1/,

Vancouver – San Jose 7:4

New York 24. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel víťazným gólom a asistenciou k triumfu Seattlu na ľade Anaheimu 3:2. Slovenský útočník nastúpil v elitnom útoku Kraken a po štyroch dueloch od výmeny z Colorada má na konte štyri body (2+2). Asistenciu si pripísal v drese Calgary útočník Adam Ružička, ktorého bod však nezabránil prehre Flames na ľade Los Angeles (3:5).Tatar odohral 14:32 min a v prvej tretine sa podieľal asistenciou na góle obrancu Vincea Dunna. V 49. minúte sa zaslúžil o víťazný presný zásah, keď si puk natiahol na bekhend a prekonal Čecha Lukáša Dostála. Tatar odohral duel v prvom útoku po boku Matthewa Beniersa a Jonathana Eberleho.V noci na nedeľu ohúrili až dva góly, ktoré padli efektným štýlom Michigan. Prvýkrát v kariére sa podarilo takto prekonať brankára útočníkovi Chicaga Connorovi Bedardovi. Už tretí raz v profilige sa blysolzakončením útočník Anaheimu Trevor Zegras. Známy presný zásah Michigan je pomenovaný po Mikeovi Leggovi z Michiganu, ktorý sa ako prvý presadil po takomto zakončení počas turnaja NCAA v roku 1996. Hráč si pri ňom naberie puk na svoju hokejku za bránkou súpera a keď sa presunie pred ňu, zblízka pošle puk do siete.Ružička odohral duel v štvrtom útoku Flames. Dôveru trénera Ryana Husku však dostal v tretej tretine v presilovej hre, keď po jeho asistencii znížil Blake Coleman na rozdiel gólu. Calgary už v závere nedokázalo v záverečnej hre bez brankára vyrovnať a do prázdnej bránky spečatil víťazstvo Kings desiatym gólom v sezóne Quinton Byfield. Ružička odohral 10:48 min a okrem asistencie zaznamenal mínusový bod a jednu strelu na bránku. Jeho krajan a spoluhráč Martin Pospíšil odohral v druhej formácii 9:48 min a pripísal si plusový bod a dvojminútový trest.Víťazne vyšiel zo súboja Martin Fehérváry - Erik Černák druhý menovaný. Jeho Tampa Bay uspela na ľade Washingtonu 2:1 po samostatných nájazdoch. Černák si pripísal jeden plusový bod a s minutážou 23:40 min bol druhým najvyťažovanejším bekom svojho tímu. Podobnú porciu (22:11 min) odohral aj Fehérváry, od ktorého strávil na ľade viac z tímu Capitals iba jeho spoluhráč z prvej obrany John Carlson. Obranca Šimon Nemec sa tešil z výhry New Jersey a v jedenástom stretnutí profiligy odohral 20:54 min, vďaka čomu patril tiež medzi hráčov s najvyšším časom stráveným na ľade.