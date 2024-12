NHL: Tatar je zranený, jeho štart proti Rangers je otázny

New York 1. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar z tímu NHL New Jersey Devils má zranenie v dolnej časti tela a jeho zdravotný stav budú posudzovať na dennej báze. Cez víkend o tom informoval kouč "diablov" Sheldon Keefe.



Tatar sa zranil v piatkovom stretnutí na ľade Detroitu (5:4), keď si pripísal asistenciu, no duel sa pre neho predčasne skončil. V závere prvej tretiny kolíziu pri mantineli a od druhej tretiny už nenastúpil. Najbližšie sa Devils predstavia v noci na utorok v derby na ľade NY Rangers a štart slovenského krídelníka je otázny. V 26 zápasoch v prebiehajúcej sezóne nazbieral Tatar 9 bodov za tri góly a šesť asistencií.