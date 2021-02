NHL: Tatar má nového trénera, Montreal prepustil Juliena

Montreal 24. februára (TASR) - Claude Julien už nie je tréner hokejistov Montrealu Canadiens. Vedenie kanadského klubu NHL ho v stredu odvolalo z funkcie. Mužstvo, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Tomáš Tatar, dočasne povedie Dominique Ducharme. Informovala o tom televízia TSN.



Okrem Juliena skončil v klube aj jeho asistent Kirk Muller. "Chceli by sme sa poďakovať Claudeovi a Kirkovi za ich prínos počas uplynulých piatich rokov. Mám veľký rešpekt k týmto dvom mužom, ich prácu si vysoko cením," uviedol generálny manažér "Habs" Marc Bergevin v klubovom stanovisku. "V osobe Dominiquea Ducharmea vidíme nádejného trénera, ktorý vnesie do kabíny nový život a energiu. Cítime, že náš tím dokáže dosiahnuť vysoký štandard. Nastal čas na zmenu."



Trénerská zmena prichádza po sérii troch prehier, naposledy Canadiens v noci na stredu podľahli Ottawe 4:5 po samostatných nájazdoch. V tabuľke Severnej divízie klesli na posledné štvrté postupové miesto. Po sľubnom štarte zasiahla Montreal herná kríza, ktorú si odniesol Tatar. V minulom ročníku najproduktívnejší hráč tímu sa pred týždňom nezmestil do zostavy Canadiens a zápas s Torontom ho Julien poslal sledovať z tribúny.



Šesťdesiatročný Julien viedol mužstvo ako hlavný tréner uplynulých päť rokov. Predtým pracoval na striedačke Canadiens aj v rokoch 2002-03 a 2005-06. Dokopy počas ôsmich sezón vybojoval s "Habs" 201 víťazstiev v 436 zápasoch. V NHL predtým trénoval aj New Jersey a Boston, v roku 2011 doviedol Bruins s kapitánom Zdenom Chárom k zisku Stanleyho pohára. V historickej profiligovej tabuľke mu patrí medzi trénermi 13. miesto v počte víťazstiev. V roku 2009 získal Jack Adams Award pre najlepšieho trénera sezóny.



Štyridsaťsedemročný Ducharme pracoval v uplynulých dvoch sezónach ako Julienov asistent, predtým strávil 10 rokov ako kouč v juniorskej QMJHL. V sezóne 2012/2013 vyhral s Halifax Mooseheads prestížny Memorial Cup. Takisto bol hlavným trénerom kanadskej reprezentácie do 20 rokov, ktorá v rokoch 2017 a 2018 získala striebro a zlato na juniorských MS.