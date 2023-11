NHL: Tatar pomohol asistenciou k triumfu Colorada

NHL - výsledky:



Carolina - Philadelphia 1:3, Edmonton - Seattle 4:3 pp,

Colorado - Anaheim 8:2 /TATAR za domácich 0+1/,

Vancouver - New York Islanders 3:3 v 3. tretine





New York 16. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na štvrtok v NHL asistenciou k triumfu Colorada nad Anaheimom 8:2. Edmonton zvíťazil aj v druhom zápase pod vedením trénera Krisa Knoblaucha, keď zdolal Seattle 4:3 po predĺžení. Evander Kane sa blysol hetrikom v drese Oilers.Tatar prihral v 6. minúte na gól Samuela Girarda, ktorý poslal domácich do vedenia 1:0. Slovenský útočník odohral 13:52 minúty a pripísal si aj dva hity, jeden mínusový bod a odsedel si jeden dvojminútový trest za nedovolené bránenie. Tatar nastúpil v 14 zápasoch a má na svojom konte sedem bodov (0+7). Joel Kiviranta prispel k triumfu gólom a dvoma asistenciami, Cale Makar zaznamenal rovnako tri body (0+3). Valeri Ničuškin strelil dva presné zásahy a Devon Toews s Girardom dosiahli zhodne gól a asistenciu. Tím z Denveru zaznamenal druhé víťazstvo za sebou a patrí mu 4. miesto v Západnej konferencii. Ducks nenadviazali na predchádzajúce dva triumfy a nezískali ani bod.Hrdinom Edmontonu bol Kane, ktorý pomohol mužstvu k tretiemu víťazsvu v rade. Oilers prehrávali po dvoch tretinách 1:3, no útočník druhej formácie v tretej časti dvoma gólmi vyrovnal a v predĺžení skompletizoval čistý hetrik. Evan Bouchard dosiahol tri asistencie, Connor McDavid skóroval a Leon Draisaitl prispel dvoma bodmi (0+2). Kouč Knoblauch sa tak opäť tešil z úspechu na striedačke "olejárov". Na pozícii trénera nahradil Jaya Woodcrofta, ktorého vedenie kanadského klubu odvolalo po zlom štarte do sezóny.Philadelphia uspela na ľade Caroliny 3:1, keď Carter Hart predviedol 31 zákrokov. Kanadský brankár vynechal predchádzajúcich päť duelov pre zranenie chrbta. Za Flyers sa presadili postupne Owen Tippett, Travis Konecny a Ryan Poehling. Obranca domácich Jaccob Slavin nastúpil vo svojom 600. zápase v základnej časti NHL. Slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý prišiel k Hurricanes na skúšku, zatiaľ iba trénuje s tímom a nebol na zápasovej súpiske. Medzi žŕdkami sa predstavil Rus Piotr Kočetkov, náhradníkom bol Antti Raanta.