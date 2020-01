NHL: Tatar pomohol gólom a asistenciou k výhre Montrealu v Buffale

Výsledky NHL:



Buffalo - Montreal 1:3 /TATAR za hostí 1+1/, New Jersey - Nashville 5:6 pp a sn, Arizona - Los Angeles 2:3 pp

New York 31. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na piatok gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Buffala 3:1. Canadiens vyhrali tretí z uplynulých štyroch zápasov v NHL aj vďaka 20 úspešným zákrokom brankára Careyho Pricea, ktorého prekonal iba Jack Eichel.Tatar najprv v 24. minúte prihral na víťazný gól Brendana Gallaghera, ktorý sa vrátil do zostavy Montrealu po zranení, a v závere spečatil triumf hostí gólom do prázdnej bránky. Slovenský útočník má po 52 tohtosezónnych dueloch na konte 46 bodov (18+28). Za hostí sa presadil aj Rus Iľja Kovaľčuk, domácim nepomohol ani tridsiaty gól Eichela v sezóne. Ten sa stal prvým hráčom Sabres po Jasonovi Pominvillovi od sezóny 2011/2012, ktorý dosiahol hranicu 30 gólov a 30 asistencií, aktuálne má na konte 64 bodov (30+34). Pri víťaznom góle štyria hráči Buffala" Tatara do rohu klziska, on odtiaľ skvelou prihrávkou našiel pri bránke Brendana Gallaghera, ktorý "brankára Cartera Huttona a strelil víťazný gól." povedal Gallagher. "povedal pre oficiálny web profiligy tréner Montrealu Claude Julien.Vo Phoenixe sa stal ústrednou postavou Alex Iafallo, ktorý rozhodol prvým hetrikom v profiligovej kariére o triumfe Los Angeles Kings 3:2 po predĺžení. Kings tak ukončili sériu piatich prehier. Iafallo vyrovnal necelé tri minúty pred koncom riadnej hracej doby a potom v extračase rozhodol o výhre hostí už po 26 sekundách. Coyotes prehrali štvrtýkrát za sebou. "povedal Iafallo. Domácim sa zranil kapitán Oliver Ekman-Larsson a tréner Rick Tocchet nevedel po zápase odhadnúť čas jeho návratu.Nashville vyhral v New Jersey 6:5 po nájazdoch a za dva dni zaknihoval druhé víťazstvo po triumfe nad Washingtonom.povedal tréner John Hynes, ktorý začal sezónu práve na striedačke Devils. Vedenie New Jersey ho odvolalo z postu v decembri, 7. januára podpísal zmluvu s Predators a v noci na piatok slávil prvý triumf nad bývalým klubom.