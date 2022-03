NHL: Tatar pomohol gólom k víťazstvu New Jersey nad NY Rangers

výsledky NHL:



Carolina - Tampa Bay 3:2

New Jersey - New York Rangers 7:4 /TATAR za domácich 1+0/

Pittsburgh - Columbus 5:1

Washington - St. Louis 2:5

Detroit - Philadelphia 6:3

New York Islanders - Ottawa 3:0

Winnipeg - Vegas 4:0

Dallas - Edmonton 5:3

Calgary - San Jose 3:4

Arizona - Seattle 2:4

Los Angeles - Nashville 6:1





New York 23. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na stredu v zámorskej NHL gólom k domácemu víťazstvu New Jersey nad New Yorkom Rangers 7:4. Dosiahol dvanásty presný zásah a 26. kanadský bod v sezóne. Tridsaťjedenročného krídelníka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.Devils prehrávali po prvej tretine 0:2, ale v tej druhej sériou piatich gólov otočili skóre a po predchádzajúcich troch prehrách sa dočkali plného bodového zisku. Tatar zvýšil v 34. minúte na 4:2 pre domácich, keď usmernil do siete strieľanú prihrávku Damona Seversona. V zápase odohral 14:44 min., vyslal celkovo štyri strely na bránku a pripísal si dva plusové body.Dallas v zostave s Andrejom Sekerom a Mariánom Studeničom zdolal v dôležitom súboji Edmonton 5:3 a v tabuľke Západnej konferencie sa posunul na pozíciu s druhou voľnou kartou.Tampa Bay prehrala v Caroline 2:3, v drese dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára sa predstavil aj slovenský obranca Erik Černák. Hráči New Yorku Islanders v defenzíve so Zdenom Chárom si poradili doma s Ottawou 3:0. Washington s Martinom Fehérvárym nestačil na St. Louis, ktorému podľahol 2:5.