NHL: Tatar pomohol gólom k výhre nad Arizonou, skóroval aj Fehérváry

NHL - výsledky:



Washington - Philadelphia 9:2 (za domácich M. FEHÉRVÁRY 1+0), New York Rangers - Carolina 2:4, Florida - Anaheim 3:2 pp, Toronto - Buffalo 2:5, Boston - St. Louis 2:4, Detroit - Ottawa 1:4, New York Islanders - Pittsburgh 5:4 pp a sn, Minnesota - Edmonton 5:1, Nashville - San Jose 1:0 pp, Chicago - Los Angeles 2:5, Calgary - Seattle 5:3, Dallas - Tampa Bay 1:0, Arizona - New Jersey 2:6 (za hostí T. TATAR 1+0), Vancouver - Vegas 5:4 pp

New York 13. apríla (TASR) - V 14-zápasovom programe zámorskej NHL v noci na stredu sa strelecky presadili dvaja slovenskí hokejisti. Obranca Martin Fehérváry prispel k vysokému triumfu domáceho Washingtonu nad Philadelphiou 9:2 jedným gólom. Útočník Tomáš Tatar sa podieľal na víťazstve New Jersey Devils 6:2 na ľade Arizony tiež jedným gólom.Fehérváry dosiahol ôsmy presný zásah v ročníku, odohral takmer 20 minút a zapísal si aj tri plusové body. Capitals vyhrali štvrtýkrát za sebou, už 46. gól v sezóne strelil ruský útočník Alexander Ovečkin. Tatar dosiahol pätnásty gól v sezóne, na ľade strávil vyše 14 minút, do štatistík si zapísal aj dve strely a dve trestné minúty.New York Islanders doma zdolali Pittsburgh 5:4 po nájazdoch a oddialili mu istotu play off. V domácom drese odohral obranca Zdeno Chára takmer 23 minút a zaznamenal jeden plusový bod aj štyri strely na bránku. Obhajca Tampa Bay prehrala na ľade Dallasu 0:1, slovenský obranca hostí Erik Černák odohral vyše 19 minút. V domácom drese sa z výhre tešil útočník Marián Studenič, ktorý hral vyše 8 minút. Vancouver v bránke bez Jaroslava Haláka zvíťazil na domácom ľade nad Vegas 5:4 po predĺžení.