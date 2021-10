Tatar pomohol asistenciou k triumfu New Jersey nad Seattlom

NHL - sumáre:

NEW JERSEY DEVILS - SEATTLE KRAKEN 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Góly: 6. Mercer (TATAR, Graves), 7. Severson (Hughes, Graves), 35. Vesey (Johnsson, White), 60. Zacha (McLeod, Hischier) - 31. Sheahan (Larsson, Dunn), 55. McCann (Giordano, Gourde). Brankári: Bernier - Daccord, strely na bránku: 33:29, 13.806 divákov.



BUFFALO SABRES - VANCOUVER CANUCKS 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Góly: 9. Okposo (Girgensons, Dahlin), 38. Girgensons (Okposo, Cozens), 44. Skinner (C. Miller, Cozens), 44. Thompson (Butcher, Olofsson), 58. Asplund (C. Miller) - 6. Horvat (Pearson, Garland), 17. Dowling (Schenn, J. T. Miller). Brankári: Anderson - Demko, strely na bránku: 43:34, 7376 divákov.



MONTREAL CANADIENS - SAN JOSE SHARKS 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Góly: 2. Dahlén (Meier, Burns), 4. Dahlén (Couture, Meier), 20. Karlsson (Nieto, Ferraro), 24. Meier (Couture, Karlsson), 55. Labanc (Karlsson, Eklund). Brankári: Allen - Hill, strely na bránku: 21:25, 16.095 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - DALLAS STARS 1:2 pp a sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 26. Marino (McGinn, Pettersson) - 20. Raffl (Faksa, Heiskanen), rozh. nájazd Radulov. Brankári: Jarry - Holtby, strely na bránku: 28:29, 16.450 divákov.



WASHINGTON CAPITALS - COLORADO AVALANCHE 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Góly: 7. Kuznecov (Carlson), 17. Jensen (Orlov, Wilson), 35. Mantha (Eller), 37. Kuznecov (Wilson, Orlov), 41. Dowd (Jensen, Hagelin), 58. Ovečkin (Wilson, Kuznecov) - 14. Compher, 24. Helm (O'Connor, Byram), 57. Rantanen (MacKinnon, Compher). Brankári: Samsonov - Kuemper, strely na bránku: 40:27, 18.573 divákov.





TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Góly: 43. Point (Hedman, Rutta) - 27. Montour (Reinhart, Lundell), 44. Barkov (Verhaeghe), 54. Lundell (Reinhart, Marchment), 58. Duclair (Barkov, Forsling). Brankári: Vasilevskij - Knight, strely na bránku: 31:32, 19.092 divákov.



DETROIT RED WINGS - COLUMBUS BLUE JACKETS 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)

Góly: 47. Raymond (Larkin, Leddy), 49. Bertuzzi (Larkin, Raymond), 59. Namestnikov (Erne, Staal), 60. Erne (Namestnikov, Rasmussen) - 53. Jenner (Voráček, Laine). Brankári: Greiss - Korpisalo, strely na bránku: 45:23, 14.165 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS - NEW YORK ISLANDERS 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Góly: 60. Entwistle (Dach, Gustafsson) - 25. Beauvillier, 41. Wahlstrom, 49. Wahlstrom (Pageau), 52. Clutterbuck. Brankári: Fleury - Sorokin, strely na bránku: 40:29, 20.279 divákov.



NASHVILLE PREDATORS - LOS ANGELES KINGS 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Góly: 42. Duchene (Granlund, Josi), 46. Jeannot (Sissons, Carrier) - 25. Kopitar (Brown, Doughty). Brankári: Saros - Petersen, strely na bránku: 31:26, 17.159 divákov.



MINNESOTA WILD - WINNIPEG JETS 6:5 pp (2:2, 1:1, 2:2 - 1:0)

Góly: 5. Zuccarello (Dumba, Kaprizov), 19. Eriksson Ek (Zuccarello, Spurgeon), 37. Zuccarello (Goligoski), 56. Foligno (Goligoski, Gaudreau), 60. Eriksson Ek (Zuccarello, Kaprizov), 64. Eriksson Ek (Kaprizov, Fiala) - 4. Connor (Copp, Scheifele), 9. Connor (Copp), 26. Morrissey (Šťastný, Pionk), 45. Dubois (Connor, Schmidt), 47. Copp (Scheifele, Pionk). Brankári: Talbot - Hellebuyck, strely na bránku: 44:30, 18.156 divákov.



EDMONTON OILERS - ANAHEIM DUCKS 6:5 (3:2, 0:2, 3:1)

Góly: 9. Kassian (Nugent-Hopkins, Foegele), 15. McDavid (Draisaitl, Puljujärvi), 20. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 46. Kassian (Bouchard, Nurse), 51. Bouchard (Puljujärvi, Draisaitl), 59. Draisaitl (Hyman, McDavid) - 6. Shattenkirk (Zegras, Henrique), 16. Steel (Lundeström, Silfverberg), 29. Deslauriers (Getzlaf, Terry), 30. Steel (Lundeström, Silfverberg), 60. Shattenkirk (Terry, Silfverberg). Brankári: Smith (32. Koskinen) - Stolarz, strely na bránku: 37:36, 14.082 divákov.

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 16:28 0 1 1 +1 3 0

Zdeno Chára (NY Islanders) 19:57 0 0 0 +1 1 0

Erik Černák (Tampa Bay) 17:07 0 0 0 -2 3 2

Andrej Sekera (Dallas) 18:59 0 0 0 0 0 0

Martin Fehérváry (Washington) 19:51 0 0 0 +2 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 20. októbra (TASR) - Slovenský útočník Tomáš Tatar prispel asistenciou k triumfu hokejistov New Jersey v zámorskej NHL nad nováčikom súťaže Seattlom 4:2. V druhom zápase sezóny si tak pripísal na konto druhý bod.Tatar prihral v 6. minúte za bezgólového stavu na premiérový gól Dawsona Mercera v profilige, keď mu v prečíslení dvoch na jedného ideálne poslal puk pred odkrytú časť bránky.vyznal sa 19-ročný Mercer po svojom druhom profiligovom vystúpení.Damon Severson, Jimmy Vesey a Pavel Zacha pridali ďalšie zásahy „diablov", ktorí majú po dvoch dueloch plný počet bodov.pochvaľoval si tréner domácich Lindy Ruff. Tatar odohral 16:28 min, mal aj plusový bod a tri strely.V drese New Jersey tentoraz nedostali príležitosť jeho krajania Marián Studenič a Christián Jaroš. Škvrnou na víťazstve Devils bolo zranenie centra prvého útoku Jacka Hughesa, ktorý odstúpil už prvej tretine. Rozsah zranenia určia až lekárske vyšetrenia. V drese hostí zasa nedohral pre zranenie Morgan Geekie.Po dvoch predchádzajúcich prehrách sa z prvého víťazstva v sezóne tešil Zdeno Chára, jeho tím New York Islanders uspel na ľade Chicaga 4:1. Dvoma gólmi k tomu prispel Oliver Wahlstrom, brankár Iľja Sorokin sa zaskvel 39 zásahmi. Chicago sa trápi, v štyroch vystúpeniach vydolovalo jediný bod. Chára strávil na ľade bez troch sekúnd 20 minút, pripísal si jednu plusku, jednu strelu na bránku a štyri "hity".Washington v zostave s ďalším slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vyhral doma nad Coloradom 6:3. V drese víťazov zaznamenal Jevgenij Kuznecov dva góly a asistenciu, tri asistencie pridal Tom Wilson a Alexander Ovečkin spečatil triumf do prázdnej bránky svojim 734. gólom v NHL. Pre Ovečkina to bol 1200. duel v základnej časti profiligy. Coloradu nepomohol ani sezónny debut Nathana MacKinnona, ktorého už vyškrtli z covid listiny - mal jednu asistenciu, ale až päť mínusových bodov. Fehérváry opäť nastupoval v prvej obrane Capitals, odohral 19:51 min s dvoma plusovými bodmi, jednou strelou na bránku a dvoma zblokovanými strelami súpera.Dallas uspel na ľade Pittsburghu 2:1 po predĺžení a nájazdoch, v drese hostí mal slovenský zadák Andrej Sekera minutáž 18:59 bez bodového zápisu. Tampa Bay s Erikom Černákom nestačila doma na Floridu 1:4, hostia tak majú na konte tri víťazstvá z úvodných troch stretnutí. Černák strávil na ľade viac ako 17 minút, odsedel si jeden menší trest, mal mínusový bod a tri strely na bránku. Vancouver podľahol Buffalu na jeho ľade 2:5, brankár Jaroslav Halák bol iba na striedačke Canucks, prednosť dostal Thatcher Demko.Nemecký útočník Leon Draisaitl sa zaskvel štyrmi bodmi (2+2) pri víťazstve Edmontonu nad Anaheimom 6:5, Connor McDavid dal gól a mal dve asistencie. Joel Eriksson Ek v predĺžení skompletizoval hetrik a zariadil tak triumf Minnesoty nad Winnipegom 6:5, jeho spoluhráč Mats Zuccarello dosiahol dva presné zásahy a pridal dve asistencie.