NHL: Tatar prispel dvoma gólmi k triumfu Montrealu nad Edmontonom

výsledky:

New Jersey - Boston 2:1 pp

/Halák za hostí vykryl 29 z 31 striel/,



Arizona - San Jose 5:3,



Detroit - Carolina 4:2,



Edmonton - Montreal 1:5

/Tatar za hostí 2+0/,



New York Rangers - New York Islanders 5:0,



Ottawa - Toronto 2:3,



Nashville - Columbus 5:2,



Los Angeles - Minnesota 3:4 pp,



Calgary - Vancouver 3:0,



Vegas - Anaheim 2:1 pp

New York 17. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v zámorskej NHL dva presné zásahy do siete Edmontonu, ktorými výrazne prispel k triumfu Montrealu 5:1. Jeho prvý gól z 23. minúty sa neskôr ukázal ako víťazný, druhý pridal v 50. minúte. Po dvoch zápasoch v novej sezóne má 30-ročný útočník na konte už tri presné zásahy.Brankár Jaroslav Halák si vo svojom prvom vystúpení v novom ročníku zámorskej profiligy pripísal prehru. Jeho Boston podľahol v sobotňajšom dueli na ľade New Jersey 1:2 po predĺžení. Premiérovým gólom v NHL rozhodol o triumfe domácich bieloruský útočník Jegor Šarangovič necelé dve sekundy pred koncom predĺženia. Halák zaznamenal celkovo 29 úspešných zákrokov. Boston rovnakého súpera zdolal vo štvrtok 3:2 po nájazdoch.