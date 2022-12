NHL: Tatar prispel gólom k triumfu New Jersey, Černák asistoval

výsledky NHL:



Florida - NEw Jersey 2:4 /za hostí Tatar 1+0/

Detroit - Tampa Bay 7:4 /za hostí Černák 0+1/

Colorado - Montreal 2:1 pp

Chicago - Nashville 2:4

Dallas - Edmonton 3:6

Anaheim - Minnesota 1:4

Vegas - Arizona 5:2



New York 22. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na štvrtok v NHL gólom k víťazstvu New Jersey na ľade Floridy 4:2. Štyridsať sekúnd pred koncom v páde do prázdnej bránky spečatil triumf Devils, ktorí zvíťazili po šiestich prehrách. Obranca Erik Černák si pripísal na konto asistenciu, Tampa však prehrala v Detroite 4:7.Tatar odohral 17:17 min a zaznamenal plusový bod a tri strely. Dva góly New Jersey vsietil Jesper Bratt a pomohol New Jersey ukončiť ich najdlhšiu sériu prehier v ročníku. "Panteri" prehrali druhýkrát za sebou, Devils zvíťazili vo vzájomnom zápase prvýkrát po troch prehrách.povedal brankár Mackenzie Blackwood, na ktorého nadviazal tréner Lindy Ruff:Černák pri prehre Tampy strávil na ľade 21:29 min, získal plusový bod a bol najviac vyťažený obranca tímu. Spomedzi jeho spoluhráčov odohral viac času iba útočník Brayden Point. Michael Rasmussen sa podieľal na víťazstve Detroitu štyrmi kanadským bodmi - dva góly strelil a na ďalšie dva prihral, Dylan Larkin mal bilanciu 2+1. Montreal v zostave s Jurajom Slafkovským podľahol na ľade Colorada 1:2 po predĺžení, o zisku dvoch bodov pre Avalanche rozhodol Mikko Rantannen. Slovenský útočník nastúpil na krídle druhej formácie, na ľade strávil takmer 13 minút, no v tretej tretine odohral iba dve striedania. Štvrtýkrát za sebou nebodoval. Prvý gól v NHL dosiahol deň po 26. narodeninách útočník Canadiens Anthony Richard. Počas uplynulých 30 rokov strelili svoj premiérový gól v súťaži iba štyria hráči Canadiens starší než 26 rokov.Anaheim bez Pavla Regendu podľahol Minnesote 1:4. Pre hostí to bolo šieste víťazstvo v sérii. Ducks prehrali jedenásť z uplynulých štrnástich zápasov a tréner Dallas Eakins bol nespokojný najmä s disciplínou tímu. Jeho zverenci dostali sedem menších trestov.Hokejisti Chicaga Blackhawks prehrali ôsmy zápas za sebou, keď na domácom ľade nestačili na Nashville po výsledku 2:4. Bilanciu 1 gól a 1 asistencia zaznamenal obranca "predátorov" Roman Josi, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom v dejinách klubu, keď nazbieral už 567 bodov (147+420).Hráči Edmontonu zvíťazili po troch prehrách, keď na ľade druhého najlepšieho tímu Západnej konferencie Dallasu triumfovali 6:3. Ich kapitán Connor McDavid si gólom upevnil priebežné prvé miesto na čele kanadského bodovania súťaže a zároveň bodoval v 13 zápase za sebou. "Olejárov" potiahli za víťazstvom trojbodoví útočníci Mattias Janmark (2+1) a Ryan Nugent-Hopkins (1+2). "Bol to pre nás dôležitý zápas. Nie je jednoduché zvíťaziť na tomto ľade (Dallasu). Naši hráči išli za víťazstvom a spôsob, akým sme dnes hrali, bol pre nás inšpiratívny. Takto by sme mali pokračovať aj v ďalších zápasoch," poznamenal tréner Edmontonu Jay Woodcroft.Hráči Vegas potvrdili pozíciu favorita a na domácom ľade zdolali Arizonu 5:2. Zvíťazili po dvoch prehrách a 23. víťazstvom v sezóne si upevnili prvé miesto v tabuľke Západnej konferencie. Pre "kojotov" to bola tretia prehra za sebou.