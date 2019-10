NHL: Tatar prispel k triumfu v Arizone asistenciou

výsledky:

New Jersey - Tampa Bay 6:7 pp,

Columbus - Edmonton 1:4,

St. Louis - Minnesota 2:1,

Arizona - Montreal 1:4 (za hostí T. TATAR 0+1),

Colorado - Florida 3:4 pp,

Los Angeles - Vancouver 3:5

New York 31. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili aj vďaka jednej asistencii slovenského útočníka Tomáša Tatara v noci na štvrtok v zámorskej NHL na ľade Arizony 4:1. Tatar strávil na ľade vyše 16 minút a do štatistík si zapísal aj dva plusové body a dve trestné minúty.Tampa Bay v prestrelke uspela na ľade New Jersey 7:6 po predĺžení. V jej drese pre zranenie dolnej časti tela zo zápasu s New Yorkom Rangers chýbal slovenský obranca Erik Černák. Do zostavy Edmontonu sa nezmestil Tomáš Jurčo, Oilers zvíťazili v Columbuse 4:1 aj vďaka dvom gólom a asistencii Leona Draisaitla.