NHL: Tatar s dvoma asistenciami pri výhre New Jersey, prvý bod Ružičku

výsledky:



Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights 3:4 pp, Ottawa Senators - Vancouver Canucks 4:6, Philadelphia Flyers - St. Louis Blues 5:1, New York Rangers - New York Islanders 3:4, New Jersey Devils - Calgary Flames 3:2 /TATAR 0+2 - RUŽIČKA 0+1/, Buffalo Sabres - Arizona Coyotes 1:4, Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 2:3 pp a sn, Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 2:3, Winnipeg Jets - Dallas Stars 5:1, Seattle Kraken - Nashville Predators 5:1

New York 9. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel dvoma asistenciami k výhre New Jersey Devils v nočnom stretnutí zámorskej NHL nad Calgary 3:2. Prvý bod za asistenciu v druhom zápase prebiehajúcej sezóny si pripísal Adam Ružička, ktorý nastúpil v elitnom útoku Flames a na ľade strávil takmer 16 minút. Juraj Slafkovský nedohral stretnutie Montrealu s Detroitom (3:2 pp a sn), keď v závere tretej tretiny tvrdo fauloval Matta Luffa a dostal trest do konca zápasu.Tatar sa predstavil v prvom útoku "diablov", na ľade strávil 14:14 minút a do štatistík si pripísal aj jeden hit a dva plusové body. V 13 zápasoch nazbieral osem bodov za gól a sedem asistencií. New Jersey vyhralo už siedmy zápas v sérii a figuruje na druhom mieste Východnej konferencie o dva body za prvým Bostonom. Ružička nahradil v kádri Flames Jonathana Huberdeaua, ktorý nenastúpil pre problémy s nohou. Odohral 15:43 min a okrem asistencie si pripísal aj jednu strelu na bránku a dva bodyčeky.Slafkovský odohral pred svojím vylúčením 10:33 min a raz vystrelil na bránku. Jeho zákrok prišiel 5:32 minúty pred koncom zápasu za stavu 2:2 a výrazne tak oslabil svoj tím. Detroit však nevyužil výhodu, ktorú prerušilo vylúčenie domáceho Elmera Söderbloma. Duel dospel až do nájazdov, v ktorých rozhodli o triumfe hostí Cole Caufield a Nick Suzuki, za Red Wings sa presadil len David Perron.Erik Černák odohral takmer dvadsať minút pri prehre Tampy Bay na domácom ľade s Edmontonom, ktorý ukončil trojzápasovú série prehier. Brankár Jaroslav Halák sledoval zo striedačky prehru Rangers v mestskom derby s Islanders 3:4.Hráči lídra Západnej konferencie Vegas Golden Knights vyhrali na ľade Toronta Maple Leafs 4:3 po predĺžení a sériu triumfov natiahli už na osem stretnutí. Po 23 sekundách predĺženia rozhodol Reilly Smith. Ottawa nestačila doma na Vancouver 4:6 a prehrala už šiesty zápas po sebe. Ešte o dva duely je na tom horšie St. Louis, ktoré podľahlo Philadelphii 1:5. Winnipeg zdolal doma Dallas 5:1 a sériu výhier natiahol na tri zápasy, v tabuľke Západnej konferencie mu patrí už 3. miesto, keď preskočil práve Stars. Na druhom figuruje Seattle, ktorý vyhral rovnakým pomerom nad Nashvilleom a pripísal si piaty triumf v sérii.UPOZORNENIE: Správu rozširujeme o ďalšie informácie.