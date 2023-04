NHL: Tatar sa stal siedmykrát najproduktívnejším Slovákom

Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti NHL 2022/2023:



1. Tomáš Tatar (New Jersey) 82 20 28 48 +41 153 30



2. Adam Ružička (Calgary) 44 6 14 20 -1 64 8



3. Martin Fehérváry (Washington) 67 6 10 16 -11 91 31



4. Erik Černák (Tampa Bay) 70 2 14 16 +8 87 53



5. Juraj Slafkovský (Montreal) 39 4 6 10 -13 42 33



6. Pavol Regenda (Anaheim) 14 1 2 3 -3 17 4



7. Miloš Kelemen (Arizona) 14 1 0 1 -5 12 23



8. Marián Studenič (Dallas) 3 0 0 0 -1 4 0



9. Samuel Kňažko (Columbus) 2 0 0 0 0 0 0



-----------------------------------------------------------



Jaroslav Halák (NY Rangers) 25 10 614 66 90,3% 2,72 1 0+1







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet čistých kont, góly+asistencie/



New York 15. apríla (TASR) - Tomáš Tatar sa stal piaty rok za sebou najproduktívnejším slovenským hokejistom v základnej časti zámorskej NHL. Vo svojej druhej sezóne v drese New Jersey nazbieral v 82 zápasoch 48 bodov za 20 gólov a 28 asistencií. Stal sa aj najlepším slovenským strelcom a nahrávačom, medzi krajanmi bol najlepší i v počte striel (153) a plusových bodov (+41) - v tejto štatistike mu patrí v celej lige piate miesto a druhé medzi útočníkmi.Tridsaťdvaročný krídelník ovládol produktivitu Slovákov celkovo siedmykrát v kariére, keď okrem šnúry v rokoch 2018-2023 dominoval bodovaniu aj v sezónach 2015/2016 a 2016/2017. Naposledy bolo na čele národného bodovania iné meno v ročníku 2017/18, v ktorej o jeden bod predstihol Tatara útočník Richard Pánik.Tatar sa zlepšil v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi ročníkmi, v ktorých zaznamenal zhodne 30 bodov. Najproduktívnejšiu sezónu zažil v rokoch 2019/2020 (61 b.). V tejto sezóne získal o 28 bodov viac ako druhý v poradí Adam Ružička, útočník Calgary si pripísal 20 bodov (6+14) v 44 stretnutiach. Najproduktívnejší slovenskí obrancovia boli Martin Fehérváry z Washingtonu a Erik Černák z Tampy Bay, nazbierali zhodne 16 bodov. Štyria hráči spod Tatier absolvovali v tejto sezóne debut v zámorskej profilige - vlaňajšia draftová jednotka Juraj Slafkovský (Montreal), ďalší bronzoví medailisti zo ZOH v Pekingu Pavol Regenda (Anaheim), Miloš Kelemen (Arizona) a Samuel Kňažko (Columbus).V sezóne sa predstavil jediný slovenský brankár, Jaroslav Halák ako dvojka New Yorku Rangers zasiahol do 25 stretnutí, v ktorých dosiahol úspešnosť zásahov 90,3 percenta a priemer 2,72 gólu na zápas.Celkovo sa v skončenej základnej časti objavili na profiligových ľadoch desiati Slováci. Počet kopíruje priemer z uplynulých rokov. V minulom ročníku sa predstavilo v NHL 11 Slovákov, v predminulom 10, rok predtým 12, v sezóne 2018/2019 ich bolo 11 a dve sezóny predtým zhodne 13.