Tatar sa teší na novú výzvu, Boqvist mu v New Jersey uvoľnil 90-ku

Bratislava 6. augusta (TASR) - Pred slovenským útočníkom Tomášom Tatarom stojí nová hokejová výzva. Ako voľný hráč podpísal dvojročný kontrakt s klubom NHL New Jersey Devils, ktorému chce pomôcť vrátiť sa späť na výslnie. Vo veku 30 rokov bude patriť medzi najskúsenejších hráčov mužstva, ktorého gro inak tvoria mladé talenty.Slovenský krídelník si v novom klube platovo mierne pohorší, v priemere zarobí 4,5 milióna dolárov za sezónu, kým v Montreale mal doteraz priemerný plat 5,3 mil. dolárov. Ako však zdôraznil, peniaze nehrali pri rozhodovaní hlavnú rolu. "" povedal Tatar na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Po vypršaní zmluvy v Montreale sa stal neobmedzeným voľným hráčom a po otvorení trhu si vyberal z ponúk, ktorých nebolo málo: "Tatar prichádza do mužstva, ktoré má veľmi mladý káder. Kapitánom je 22-ročný Švajčiar Nico Hischier, v útoku je už vo veku 20 rokov oporou Jack Hughes. "" "" patrili po otvorení trhu s voľnými hráčmi k najaktívnejším klubom súťaže. Okrem Tatara si upísali aj elitného obrancu Dougieho Hamiltona, z Colorada získali ďalšieho beka Ryana Gravesa a angažovali aj brankára Jonathana Berniera. "" Devils by sa po rokoch trápenia radi zaradili medzi mužstvá, ktoré budú nielen pravidelne bojovať o play off, ale zaradia sa aj medzi kandidátov na zisk Stanleyho pohára. "V tíme sa stretne aj s krajanmi Mariánom Studeničom a Christiánom Jarošom, ktorého Devils nedávno získali zo San Jose výmenou za Nicka Merkleyho. "V tíme "" bude obliekať dres s obľúbeným číslo 90, ktoré nosil predtým vo Vegas i Montreale. "" priznal Tatar.V uplynulom ročníku odohral za Montreal v základnej časti 50 zápasov, v ktorých nazbieral 30 bodov za 10 gólov a 20 asistencií. V play off však dostal šancu iba v piatich dueloch (0+1). Pri vyvrcholení bojov o Stanleyho pohár ho tréner Dominique Ducharme vynechával zo zostavy. Canadiens sa prebojovali až do finále, v ktorom nestačili na Tampu Bay s Erikom Černákom. "."Napriek nevydarenému záveru sezóny bol o Tatara na voľnom trhu veľký záujem. V New Jersey veria, že si slovenský útočník zaspomína na ročník 2019/2020, keď sa stal s 61 bodmi (22+39) v 68 zápasoch najproduktívnejším hráčom Canadiens. "Slovákov čaká v závere augusta kvalifikačný turnaj o postup na ZOH v Pekingu, Tatar však nevie, či bude môcť na ňom hrať. Nová deväťmiliónová zmluva jeho štart komplikuje, prípadná poistka za hráča sa šplhá na vysokú sumu." dodal.