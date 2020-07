Tatar sa teší na play off, v Montreal chce zostať aj po ďalšej sezóne

Montreal 15. júla (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar už je po dlhej pauze zapríčinenej pandémiou koronavírusu so svojimi spoluhráčmi a v Montreale sa pripravuje na reštart sezóny. Canadiens nastúpia v predkole play off zámorskej NHL proti Pittsburghu Penguins.



Dvadsaťdeväťročný krídelník bol najproduktívnejší hráč Montrealu v nedokončenej základnej časti a tím sa na jeho výkony bude spoliehať aj vo vyraďovačke. Tatar nazbieral 61 bodov, mal aj najviac asistencií (39) a s 22 gólmi sa delil o post najlepšieho kanoniera klubu s Brendanom Gallagherom.



Montreal figuroval po prerušení súťaže až na 12. mieste tabuľky Východnej konferencie a do rozšíreného play off sa dostal z posledného miesta. V predkole ho čaká piaty Pittsburgh. "Je to skvelá skúsenosť. Verím, že chalani, ktorí zažijú prvýkrát play off, si to veľmi užijú. Dúfam, že proti Pens odohráme dobré zápasy. Majú dobrý tím, ale nikdy neviete, čo sa môže stať v play off. Myslím si, že budeme pripravení," uviedol pre oficiálnu stránku Montrealu.



Prípravné kempy pred reštartom sezóny sa začali v pondelok a Tatar sa predstavil hneď na prvom tréningu: "Keď ste nehrali od marca, tak vám začne hokej chýbať. Všetci sme sa tešili na spoluhráčov a bolo to skvelé. Aby som povedal pravdu, dosť mi chýbali."



Tohtoročná play off odštartuje 1. augusta. Kluby z Východnej konferencie odohrajú svoje stretnutia v torontskej Scotiabank Arene, kde sa predstaví aj Montreal, pričom budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Hráči, personál i zamestnanci hotelov a služieb, ktorí budú v kontakte s hokejistami, absolvujú pravidelné testy na koronavírus. Hráči môžu tráviť čas len na izbách, v dopredu určených stravovacích zariadeniach a v halách. Ocitnú sa v akejsi bubline. "Tá môže vyzerať akoby sme boli na medzinárodnom turnaji, kde zostávate so spoluhráčmi na hoteli. Ja osobne som mal tieto turnaje vždy rád, od MS do 18 rokov až po Svetový pohár. Snažíte sa na tom nájsť pozitíva a pre mňa to je byť súčasťou tímu a byť so spoluhráčmi," prirovnal novým model play off k turnajom ako sú majstrovstvá sveta.



Tatar má s Montrealom platnú zmluvu do konca sezóny 2020/21, ak ju nepredĺži, bude z neho neobmedzený voľný hráč. Rokovania zatiaľ neprebehli, no slovenský útočník je presvedčený, že sa tak stane: "Ale teraz sa sústredíme na to, že budeme opäť hrať a že je pred nami veľká úloha. To je teraz dôležitejšie. Som si však istý, že k rozhovorom príde." Tatar pre Ottawa Sun dodal, že by najradšej zostal v tíme Canadiens: "Ak mám byť úprimný, milujem Montreal. Fanúšikovia sú ku mne skvelí, organizácia je jedna z najlepších v lige. Mám sa tu skvele, v šatni to 'klape'. Do tohto mesta som sa zamiloval. No ako som povedal, viac budeme vedieť, keď sa začnú rozhovory o zmluve."