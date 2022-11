NHL: Tatar si pripísal asistenciu pri výhre New Jersey v Edmontone

NHL - výsledky:



Ottawa - Vegas 4:5

Tampa Bay - Carolina 3:4 pp a sn

New York Rangers - Boston 2:5

Detroit - Washington 3:1

Minnesota - Seattle 0:4

St. Louis - New York Islanders 2:5

Winnipeg - Montreal 3:2 pp

Chicago - Los Angeles 2:1 pp

Edmonton - New Jersey 3:4

Calgary - Nashville 1:4

Arizona - Dallas 2:7

Vancouver - Anaheim 8:5

San Jose - Florida 3:4 pp a sn



New York 4. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Edmontonu 4:3. Devils po druhej tretine prehrávali 1:3, no dokázali tromi presnými zásahmi v záverečnej dvadsaťminútovke nakloniť misky váh na svoju stranu. Tatar bol pri vyrovnávajúcom góle na 3:3, ktorý dal v 57. min Ryan Graves.V noci na piatok sa na klziskách predstavili aj ďalší traja Slováci, no z víťazstva sa netešili. Obranca Martin Fehérváry bol pri prehre Washingtonu 1:3 v Detroite. Jeho spoluhráč Alexander Ovečkin sa postaral o jediný gól hostí a má na konte už 786 gólov v drese jedného tímu, rovnako ako legenda Detroitu Gordie Howe. Montreal aj s Jurajom Slafkovským neuspel vo Winnipegu 2:3 po predĺžení, Tampa Bay v zostave aj s Erikom Černákom podľahla doma Caroline 3:4 po nájazdoch.