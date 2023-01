NHL: Tatar si pripísal dve asistencie, Halák vychytal víťazstvo

NHL - výsledky:



New Jersey - Carolina 4:5 pp a sn, Florida - New York Rangers 3:5, Chicago - San Jose 2:5, Ottawa - Buffalo 3:1, Seattle - New York Islanders 4:1

New York 2. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si v noci na pondelok pripísal v NHL dve asistencie. New Jersey však podľahlo doma Caroline 4:5 po nájazdoch. Z víťazstva sa tešil brankár Jaroslav Halák, ktorého New York Rangers uspel na ľade Floridy 5:3.Tatar asistoval pri góloch Jespera Bratta v 47. min na 2:2 a Nica Hirschiera v 49. min na 3:3. V samostatných nájazdoch išiel ako prvý, no neuspel. Ako jediný sa presadil v druhej sérii Andrej Svečnikov a pripísal si víťazný gól. Carolina triumfovala v jedenástom zápase v sérii a vylepšila tak klubový rekord. Devils neuspeli v treťom z uplynulých štyroch stretnutí a patrí im 4. priečka vo Východnej konferencii.Halák zaznamenal 32 zákrokov. Rangers uspeli po dvoch dueloch a na východe sú na 7. priečke.