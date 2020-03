NHL: Tatar si vylepšil osobné maximum, Marinčin s premiérovým gólom

New York 1. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol tromi asistenciami k víťazstvu svojho Montrealu Canadiens v nočnom zápase zámorskej NHL nad Carolinou Hurricanes 4:3 po predĺžení. Dvadsaťdeväťročný krídelník prihral aj na víťazný gól Jeffa Petryho zo 61. minúty a so 61 bodmi si tak vytvoril nové maximum v kariére.



Tarar nazbieral v 67 dueloch prebiehajúcej sezóny 22 gólov a 39 asistencií. Doteraz najviac bodov v profilige dosiahol v uplynulom ročníku taktiež v drese Canadiens, keď ich nazbieral 58 (25+33).



Premiérový gól v ročníku strelil obranca Martin Marinčin, ktorý sa ním podieľal na výhre Toronta nad Vancouvrom 4:2. Bol to zároveň víťazný zásah, keďže Marinčin ním v 41. minúte zvýšil na 3:2 pre domácich. Dvadsaťosemročný bek nazbieral v 23 dueloch tri body (1+2).



Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili na ľade New Yorku Islanders 4:0. V bránke "medveďov" dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Tuukka Rask, fínsky brankár vykryl všetkých 25 striel domácich. Obranca Zdeno Chára odohral 20:36 minúty, pripísal si jednu plusku a raz ohrozil bránku súpera.



výsledky:

NY Islanders - Boston 0:4,

Los Angeles - New Jersey 2:1 pp,

Tampa Bay - Calgary 4:3,

Florida - Chicago 2:3 pp a sn,

Montreal - Carolina 4:3 pp /Tatar za domácich 0+3/,

Ottawa - Detroit 4:3 pp a sn,

Toronto - Vancouver 4:2 /Marinčin za domácich gól/,

Arizona - Buffalo 5:2,

Nashville - Colorado 2:3,

St. Louis - Dallas 4:3 pp a sn,

Edmotnon - Winnipeg 3:2,

San Jose - Pittsburgh 5:0