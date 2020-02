NHL: Tatar skóroval a asistoval pri prehre Montrealu s Columbusom

výsledky:

Washington - Pittsburgh 3:4 /Pánik za domácich 0+1/,

Montreal - Columbus 3:4 /TATAR za domácich 1+1/,

Carolina - Vancouver 4:3 pp a sn

New York 2. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik zaznamenal jednu asistenciu v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL, no jeho Washington Capitals prehral doma s Pittsburghom Penguins tesne 3:4. Dvadsaťosemročný krídelník prihral v 11. minúte na úvodný gól Larsa Ellera, v prebiehajúcej sezóne má na konte sedem gólov a šesť asistencií.Do kanadského bodovania sa zapísal aj Tomáš Tatar, ktorý strelil gól a asistoval, no jeho Montreal Canadiens prehral doma s Columbusom 3:4. Pre dvadsaťdeväťročného krídelníka to bol už 20. presný zásah v prebiehajúcej sezóne, na konte má aj 29 asistencií. Montreal nenatiahol víťaznú sériu na tri stretnutia.