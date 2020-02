Tatar strelil gól, Montreal však prehral

CAROLINA HURRICANES - NEW JERSEY DEVILS 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)



Góly: 4. Niederreiter (H. Fleury, Nečas), 12. Foegele (Pesce, J. Staal), 34. Svečnikov (Teräväinen, Aho), 42. Nečas, 55. Edmundson (Niederreiter, Pesce) - 8. Müller (Zajac, Gusev), 55. J. Anderson (Merkley).

Brankári: Mrázek - Domingue

Strely na bránku: 31:37

18 680 divákov.







COLUMBUS BLUE JACKETS - NEW YORK RANGERS 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 39. Bjorkstrand (Harrington, Nyquist) - 1. Bučnevič (Trouba, Kreider), 57. Kreider (Zibanejad, Fox), 59. Strome (Di Giuseppe, Panarin).

Brankári: Merzlikins - Georgiev

Strely na bránku: 37:28

18 888 divákov.







PITTSBURGH PENGUINS - MONTREAL CANADIENS 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)



Góly: 28. Letang (Crosby, Hörnqvist), 39. Zucker (Crosby, Simon), 40. Zucker (M. Pettersson, Crosby), 59. Aston-Reese (B. Tanev, Blueger) - 40. TATAR (Mete, Suzuki).

Brankári: Jarry - Price

Strely na bránku: 28:35

18 650 divákov.







WINNIPEG JETS - SAN JOSE SHARKS 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)



Góly: 29. Connor (Wheeler, Pionk), 30. Wheeler (Copp, Ehlers) - 15. Sörensen (True, Gambrell), 46. M. Karlsson (Kellman, Noesen), 47. Meier (Labanc, Burns).

Brankári: Hellebuyck - Dell

Strely na bránku: 32:35

15 325 divákov.

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Montreal) 16:29 1 0 1 -1 1 2



pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty

New York 15. februára (TASR) – Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil 21. gól v tejto sezóne NHL, jeho Montreal však v noci na sobotu podľahol v Pittsburghu 1:4. Dvadsaťdeväťročný útočník v závere 2. tretiny skorigoval v presilovke na 1:2. V prebiehajúcom ročníku má na konte 53 bodov (21+32).Pod triumf Penguins sa výrazne podpísali Sidney Crosby a brankár Tristan Jarry. Kapitán "tučniakov" si pripísal tri asistencie, Jarry predviedol 34 zákrokov. Jason Zucker strelil prvé dva góly za Pittsburgh po pondelkovej výmene z Minnesoty, ten prvý bol zároveň víťazný.povedal o 28-ročnej útočnej posile tréner Pittsburghu Mike Sullivan.Montreal nezískal ani bod v treťom stretnutí za sebou a je na 12. mieste Východnej konferencie.vysvetlil príčiny neúspechu kouč Montrealu Claude Julien.doplnil svojho kouča Tatar, ktorý strávil na ľade 16:29 minúty a okrem gólu si pripísal dve trestné minúty a mínusový bod.Dobrú formu potvrdili hráči New Yorku Rangers, ktorí zdolali domáci Columbus 3:1 a dosiahli štvrté víťazstvo za sebou. Brankár hostí Alexandar Georgijev k tomu prispel 36 zákrokmi. Naopak, Blue Jackets prehrali štvrtý duel v rade.Winnipeg prehral doma so San Jose 2:3 a nevyužil príležitosť dostať sa na pozíciu zaručujúcu play off. Po druhej prehre v rade je na západe na deviatom mieste. Hostia z Kalifornie otočili duel v tretej tretine dvomagólmi Melkera Karlssona a Tima Meiera v priebehu 89 sekúnd. Brankár Sharks Aaron Dell musel v záverečnej tretine predviesť 18 zákrokov, celkovo ich mal na svojom konte 30.povedal tréner San Jose Bob Boughner.