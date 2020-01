NHL: Tatar v nájazdoch rozhodol o triumfe Montrealu nad Vegas

výsledky:



New York Islanders - Washington 4:6 (za hostí R. Pánik 0+1)

Colorado - St. Louis 5:3

Edmonton - Arizona 7:3

Ottawa - Calgary 5:2

Columbus - New Jersey 5:0

Detroit - Florida 1:4

Montreal - Vegas 5:4 pp a sn

Philadelphia - Los Angeles 4:1

Toronto - Chicago 2:6

Nashville - Buffalo 2:1

Minnesota - Dallas 7:0

Vancouver - San Jose 4:1

New York 19. januára (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v domácom zápase NHL nad Vegas Golden Knights 5:4 po nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil slovenský útočník Tomáš Tatar.Canadiens mohli uspieť už v riadnom hracom čase, keď po prvej tretine viedli 3:0 a ešte dve minúty pred záverečným klaksónom mali dvojgólový náskok. Vegas však zásluhou Maxa Paciorettyho a Reillyho Smitha vyrovnali. Okrem Tatara sa v nájazdoch za domácich presadil Iľja Kovaľčuk, za hostí iba Jonathan Marchessault.Nedarilo sa Torontu s Martinom Marinčinom. Maple Leafs na vlastnom ľade podľahli Chicagu 2:6. Slovenský obranca odohral 10:41 minúty a pripísal si štyri mínusové body.Ešte horšie dopadol Dallas, ktorý utrpel debakel v Minnesote 0:7. Andrej Sekera v drese Stars absolvoval 16:26 minúty.Washington zvíťazili v sobotňajšom zápase na ľade New York Islanders 6:4, jednou asistenciou k tomu prispel aj slovenský útočník Richard Pánik. Za "Caps" dosiahol hetrik kapitán Alexander Ovečkin, pre ktorého to boli v profiligovej kariére góly číslo 690, 691, resp. 692. Ruský kanonier tak v historickom poradí strelcov prekonal Maria Lemieuxa (690) a patrí mu v ňom desiate miesto. Ovečkin dosiahol druhý hetrik za sebou. Domáci viedli po dvoch tretinách už 4:1, ale v tretej tretine hostia piatimi gólmi otočili výsledok.